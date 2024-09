© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Palantir-CEO Alexander Karp hat Aktien im Wert von über 300 Millionen U-Dollar verkauft.In einer Reihe von Transaktionen hat Palantir-CEO Alexander Karp einen beträchtlichen Teil seiner Unternehmensaktien im Wert von über 300 Millionen US-Dollar verkauft. Den neuesten Unterlagen zufolge verkaufte Karp Aktien zu unterschiedlichen Preisen, wobei die Verkäufe am 16. und 17. September getätigt wurden. So verkaufte Karp am 16. September 4.500.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 36 US-Dollar, was einem Wert von 162,3 Millionen US-Dollar entspricht. Am 17. September setzte er den Verkauf seiner Anteile fort und verkaufte 4.048.271 Aktien für insgesamt rund 154,4 Millionen US-Dollar. …