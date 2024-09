Vaduz (ots) -74 ehemalige Mitarbeitende der Liechtensteinischen Landesverwaltung (LLV) haben am Donnerstag, 19. September 2024, auf Einladung der Regierung am 39. LLV-Pensionistentreffen teilgenommen.Den Auftakt bildete ein Frühstück im Gemeindesaal Triesen. Im Anschluss an die offizielle Begrüssung ehrten Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni die ältesten Teilnehmenden des diesjährigen Treffens - Max Beck, 86-jährig, und Christl Hafner, 84-jährig. "Es ist immer wieder eine Freude, mit ehemaligen Mitarbeitenden zusammenzukommen und im Gespräch ihre Verbundenheit zur Landesverwaltung zu spüren", unterstrich Daniel Risch die besondere Atmosphäre des jährlich wiederkehrenden Anlasses.Die zweite Hälfte des Treffens stand dann im Zeichen eines Ausflugs nach Bad Ragaz. Im Kurort unweit der liechtensteinischen Grenze hatten die Pensionistinnen und Pensionisten die Gelegenheit, an einer Führung durch die eindrückliche Taminaschlucht teilzunehmen und sich bei einem Rundgang durch die Sonderausstellung "Bad Ragartz" von der Kreativität kulturellen Schaffens verzaubern zu lassen.Ein Mittagessen im Barocksaal, das ausreichend Raum für den Austausch gemeinsamer Erinnerungen bot, bildete den Abschluss des diesjährigen Pensionistentreffens.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher MitarbeiterT +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923174