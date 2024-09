Unterföhring (ots) -Verwirrung auf den TVOG-Stühlen: "Ich war mir sicher, dass zwei oder mehr Leute auf der Bühne sind!", Samu Haber muss sich bei seinem Coach-Comeback am Donnerstag (26. September, 20:15 Uhr, ProSieben) verblüfft an seinem roten Sitz festhalten. Funktionieren seine Ohren nicht mehr richtig?Aber auch seine Coach-Kolleg:innen Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad trauen ihren Ohren nicht. Zum Staffelstart von "The Voice of Germany" herrscht Fassungslosigkeit unter den Coaches. "Ich kann das nicht verstehen. Marlene ist wahrscheinlich mit die einzigartigste Kandidatin in dieser Sendung", beschreibt Kamrad das Erlebnis. "Ich saß hier und habe gedacht: Was für ein schönes Duett." Doch als sich die vier roten Stühle drehen, steht mit TVOG-Talent Marlene Bellissimo (29) aus Berlin nur eine einzelne Person auf der Bühne. Das eindeutige Gesangs-Duo entpuppt sich als beeindruckende Täuschung! "Ihre Stimme hört sich so an, wie wenn Yvonne und Samu zusammen singen würden, nur in richtig geil", scherzt der Coach-Newcomer perplex nach dem unglaublichen Solo.Ein so überraschender Auftritt stellt selbst den langjährigsten TVOG-Coach Mark Forster vor Rätsel: "Ist das eine Frau, ist das ein Mann? Singt da ein Talent oder sind es 14 Talente? Manchmal dreht man sich um und das, was man sieht, passt überhaupt nicht mit der Vorstellung zusammen." Und auch Yvonne Catterfeld muss sich kneifen: "Man kann schon sehr hoch und auch sehr tief singen - aber in dieser Range, das hab ich so noch nie gehört!"Aber buzzern die Coaches am Donnerstag auch für Marlene Bellissimo oder verpassen sie die Chance, das Talent mit den zwei verschiedenen Stimmen in eines ihres Teams zu holen?"The Voice of Germany" startet am Donnerstag, 26. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Ab dann sind die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben sowie freitags in SAT.1 zu sehen. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.Untertitel zur Sendung gibt es wie üblich auf Teletextseite 149.Nicht länger auf die neue Staffel warten: Die "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" und die erste Ausgabe der Blind Auditions gibt es bereits ab heute, 19. September, auf Joyn zu sehen.Alle Informationen zur neuen Staffel "The Voice of Germany", den Coaches und Talenten finden Sie auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosieben.de/TVOG2024Pressekontakt:Carina Castrovillari, Swantje Rollphone: +49 (0) 89 9507 - 1108, - 1135email: carina.castrovillari@seven.one, swantje.roll@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 UnterföhringSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5868353