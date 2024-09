DJ PTA-News: Iqoniko LLC FZ: und Aktienexplorer - Börsengeschehen mal anders

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dubai (pta/19.09.2024/14:15) - Die Iqoniko freut sich bekanntgeben zu können, künftig die Börsen-Highlights sowie die Hidden-Champions von morgen, gemeinsam bekannt geben zu dürfen.

Dave, Partner der Iqoniko: "Das kompetente Research-Team des Aktienexplorers ist bereits seit vielen Jahren im Finanzbereich tätig. Das daraus gewachsene Netzwerk ist darauf spezialisiert, die neusten Trends am Markt aufzuspüren. Dieses Wissen geben wir nun gemeinsam mit vereinter Power an Anleger weiter. Wir freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Projekt und sind stolz die Hidden-Champions von morgen nicht nur unserem bestehenden, sondern künftig dem breiten Publikum preisgeben zu dürfen". Die News werden wie gehabt über den Newsletter publiziert (www.iqoniko.com).

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Aussender: Iqoniko LLC FZ Adresse: Boulevard Plaza, Tower 2, Level 22, POB 74053 Dubai Land: Vereinigte Arabische Emirate

