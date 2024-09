Das Münchner Elektromotoren-Startup DeepDrive hat in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Millionen Euro an frischem Kapital eingeworben. Geldgeber sind die Bestandsinvestoren BMW, Continental, UVC Partners und Bayern Kapital sowie ein neuer Lead-Investor: der Fonds Leitmotif. Das Münchner Startup DeepDrive hat einen Radialfluss-Doppelrotormotor inklusive Leistungselektronik entwickelt, der als Zentralantrieb sowie als Radnabenantrieb in Serienfahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...