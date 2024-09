NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41,90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die Absicht ein, für die Tochter Deutsche Wohnen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu erreichen. Dieser werde ein Angebot an die Minderheitsaktionäre zum Tausch ihrer Anteile gegen neu auszugebende Vonovia-Aktien sowie eine an die Vertragsdauer geknüpfte jährliche Ausgleichszahlung enthalten./tih/ag



