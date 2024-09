XRP Kurs durch geheimen Millionentransfer eines Gründers im Fokus

Die Gerüchte um die siebtgrößte Kryptowährung XRP reißen derzeit nicht ab. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 32,94 Milliarden US-Dollar hält der Kurs bei 0,5842 US-Dollar, eine Steigerung von 2,28 % im Vergleich zum Vortag und 8,5 % im Vergleich zur Vorwoche. Dabei zeigt die Währung einen klaren Aufwärtstrend mit der Bildung höherer Tiefs, was die XRP Army auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hoffen lässt.

XRP Chart zeigt Aufwärtskanal, Quelle: www.coinmarketcap.com

Mitbegründer transferiert Millionen

Erst gestern erregte die Kryptowährung enormes Aufsehen, nachdem einer der Mitbegründer von Ripple, Chris Larsen, 50 Millionen XRP im Wert von umgerechnet rund 29 Millionen US-Dollar transferiert hat. Dies löste viele Spekulationen über die weitere Entwicklung des Coins aus, besonders in Anbetracht dessen, dass diese Wallet seit über 11 Jahren inaktiv gewesen ist. Ein Teil der Community befürchtet, dass dies mit einem möglichen Einspruch der SEC gegen das Urteil von Richterin Torres zusammenhängen könnte, während es viele andere als bullisches Signal werten.

Die Überweisung der 50 Millionen XRP führte zu einer sofortigen Reaktion des Marktes. Kurz nach Bekanntwerden stieg der XRP-Preis um 4 Prozent, und das Handelsvolumen nahm deutlich zu. Solche großen Transfers, insbesondere wenn sie von prominenten Persönlichkeiten der Krypto-Szene wie Larsen kommen, haben in der Regel einen starken Einfluss auf die Marktstimmung.

Einfluss auf den US-Wahlkampf?

Der ehemalige Gründer von XRP, Chris Larsen, hatte am 6. September angekündigt, Kamala Harris im Wahlkampf unterstützen zu wollen. Dies führte zu Fragen darüber, ob die Transaktion mit bevorstehenden Ankündigungen oder Veränderungen bei Ripple zusammenhängt oder ob sie möglicherweise im US-Wahlkampf eine Rolle spielen könnte.

BREAKING: Ripple/XRP Co-Founder Chris Larsen Endorses Kamala Harris for President. pic.twitter.com/7A6rtwdBpv - DustyBC Crypto (@TheDustyBC) September 6, 2024

Diese Unterstützung könnte auch für die mögliche Wahl von Kamala Harris bullisch gewertet werden. Durch die Zusammenarbeit mit Larsen ergibt sich eine Affinität zum Kryptobereich, was definitiv förderlich sein könnte.

Technische Analyse: Bullish Tendenz

Laut der Plattform CoinCodex zeigt die aktuelle Preisprognose für XRP eine positive Entwicklung. Basierend auf technischen Indikatoren wird erwartet, dass der Preis von XRP bis zum 19. Oktober 2024 um 19,87 Prozent steigen und einen Wert von 0,698741 US-Dollar erreichen könnte. Der aktuelle Markttrend wird als bullish beschrieben, was bedeutet, dass viele Investoren eine Fortsetzung des positiven Trends erwarten.

Technische Faktoren, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Ein wichtiger Indikator für den Markt ist der Fear & Greed Index, der derzeit einen Wert von 49 anzeigt, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet. Der Index misst das allgemeine Marktgefühl und zeigt an, ob sich Investoren eher in einer Phase der Angst oder der Gier befinden. In Kombination mit den technischen Indikatoren ergibt sich jedoch ein insgesamt positives Bild für den XRP-Preis. Darüber hinaus hat XRP in den letzten 30 Tagen 16 von 30 grünen Tagen verzeichnet, was bedeutet, dass der Preis in über 53 % der Zeit gestiegen ist. Die Volatilität des Preises lag bei 4,38 %, was für einen Krypto-Token relativ moderat ist.

Meme-Coins profitieren ebenfalls

Auch Meme-Coins profitieren derzeit stark von der Marktlage. So konnte beispielsweise der Meme-Coin mit der größten Marktkapitalisierung, Dogecoin, innerhalb von 24 Stunden um 3,9 % zulegen. Shiba Inu und Pepe, die Nummer zwei und drei, legten jeweils mehr als 8 % zu. Der viertgrößte Meme-Coin, Dogwifhat, verzeichnete sogar einen Zuwachs von mehr als 15 % im 24-Stunden-Vergleich. Besonders auffällig ist jedoch Popcat, das eine Zuwachsrate von über 33 % aufweist.

