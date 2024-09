Mit etwas Verzögerung dürften am Donnerstag nun auch die US-Börsen die überraschend deutliche Leitzinssenkung der Notenbank feiern. Eine gute Dreiviertelstunde vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,2 Prozent im Plus auf 41.981 Punkte. Damit sollte der Leitindex seine Rekordjagd fortsetzen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete sich sogar ein Aufschlag von 2,2 Prozent an. An den Märkten in Asien und Europa hatte sich bereits eine positive Lesart der Zinsentscheidung ...

