Die Kontron AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie, hat angekündigt, ihre 5G-Module künftig vollständig in eigenen europäischen Werken zu fertigen. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für höchste Qualitätsstandards und kürzere Lieferketten. Bereits jetzt findet rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfung der Kontron Gruppe in Europa statt, wobei die Entwicklung der 5G-Module komplett am Standort Berlin erfolgt. Mit diesem Schritt positioniert sich Kontron als einziger Anbieter weltweit, der 5G-Module vollständig in Europa entwickelt und produziert.

Positive Marktreaktion und Finanzkennzahlen

Die Ankündigung wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. Im XETRA-Handel verzeichnete die Kontron-Aktie einen Anstieg von 4,7 Prozent auf 16,54 EUR. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaften, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,30 EUR darstellt. Auch der Umsatz wuchs beachtlich um 49,65 Prozent auf 423,83 Millionen EUR. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,51 EUR und setzen das mittlere Kursziel bei 29,88 EUR.

