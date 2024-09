© Foto: Lynne Sladky/AP/dpa



Der US-Arbeitsmarkt bleibt stark: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Die US-Börsen starten mit Rückenwind in den Handel.Laut dem US-Arbeitsministerium gingen die Anträge um 12.000 auf 219.000 zurück, während Experten mit 230.000 Anträgen gerechnet hatten. Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 231.000. An den Finanzmärkten gelten die wöchentlichen Erstanträge als zeitnaher Indikator für den Zustand des Arbeitsmarktes. Ein Rückgang der Anträge deutet auf weniger Entlassungen und eine stärkere Beschäftigungslage hin. Auch die fortlaufenden Anträge - ein Indikator für die Anzahl der …