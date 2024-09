Die Kursrallye der Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) geht immer weiter. Nach dem kürzlichen Aufstieg in den S&P 500 werden die Papiere von Anlegern immer weiter nach oben gejubelt. Jüngst beflügeln insbesondere diese Nachrichten. Immer neue Aufträge Aktuell könnte es für Palantir nicht besser laufen. Das Unternehmen profitiert von einer Flut an Aufträgen, während die Aktie immer weiter nach oben schießt. So gewann der Technologiekonzern kürzlich infolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...