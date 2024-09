Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 19, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code MINI L ABSO AVA 2 GB00BQRK5W11 MINI L ATOR AVA 5 GB00BSJTHP77 MINI L ARKK AVA 6 GB00BNTSMK95 MINI L BELE AVA 2 GB00BL06LK14 MINI L CATE AVA 4 GB00BSJSTY73 MINI L WISH AVA 13 GB00BQRLV371 MINI L FMMB AVA 3 GB00BNV2ZL17 MINI L PROB AVA 28 GB00BQRL8474 MINI L SKLZ AVA 23 GB00BQRM3H83 MINI L VXRT AVA 4 GB00BQR90M34 MINI L VSSABB AVA 5 GB00BNTV0157 MINI L VSSABB AVA 6 GB00BQRL0Y12 MINI L XANOB AVA 18 GB00BQRLNY29 MINI S ABCL AVA 12 GB00BSJVK988 MINI S ABSO AVA 1 GB00BQRBXD16 MINI S AFOIL AVA 64 GB00BSJV9L36 MINI S EH AVA 013 GB00BSJKPL21 MINI S EVO AVA 33 GB00BQRC8N99 MINI S HUBS AVA 4 GB00BNTR8F33 MINI S KFASTB AVA 4 GB00BQRP7K87 MINI S LOGIB AVA 1 GB00BSJT1008 MINI S LYFT AVA 9 GB00BQRR6C92 MINI S MOS AVA 05 GB00BQRKGL73 MINI S PLAZB AVA 18 GB00BQR8PZ83 MINI S SCST AVA 6 GB00BSJLSP07 MINI S SSABA AVA 53 GB00BQRJDR99 MINI S STILLF AVA 24 GB00BQRMJ812 MINI S STERV AVA 7 GB00BNTQ9J14 MINI S SUS AVA 08 GB00BQRPQM34 MINI S UAL AVA 06 GB00BL05ZN99 MINI S UPS AVA 03 GB00BL074162 MINI S VAR AVA 02 GB00BQRMPT49 MINI S WALLB AVA 13 GB00BQR8Q771 MINI S XANOB AVA 7 GB00BSJKJW18 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.