Krypto News: Dogwifhat feiert Comeback, während Crypto Allstars explodiert

Lange mussten sich Anleger gedulden, nun geht es offenbar wieder bergauf am Kryptomarkt. Nachdem der Bitcoin-Kurs wochenlang nicht mehr nachhaltig über die 60.000 Dollar Marke stiegen konnte, zeigt sich heute ein ganz anderes Bild. Inzwischen notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bei 63.000 Dollar und treibt damit auch die meisten Altcoins wieder an. Dabei gehören Meme Coins wieder zu den großen Gewinnern. Neben POPCAT, der um über 30 % gestiegen ist, legt auch Dogwifhat (WIF) wieder ordentlich zu. Auch bei Crypto Allstars ($STARS) könnte die Stimmung kaum bullisher sein.

Dogwifhat pumpt wieder

Dogwifhat war einer der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr. Der Solana-basierte Coin hat nach BONK schnell die Milliarden Dollar Marke überschritten und BONK kurz darauf sogar überholt. WIF ist bis heute der größte Meme Coin auf Solana, allerdings hat er auch eine Korrektur hinter sich, die Anleger zweifeln lassen hat, ob nochmal ein Comeback gelingen kann. Heute ist klar, dass es wohl möglich ist. Allein in den letzten 24 Stunden ist der WIF-Kurs um mehr als 16 % gestiegen.

(WIF-Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Damit gehört Dogwifhat unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu den Top Gainern. Ein Bild, das man auch früher schon oft zu sehen bekommen hat. Noch besser hat POPCAT mit einem Plus von mehr als 30 % abgeschnitten. Zwar notiert WIF nach dem jüngsten Anstieg immer noch weit unter seinem Allzeithoch, es zeigt sich aber wieder, dass Meme Coins immer noch extrem gefragt sind und der Kurs schnell wieder einen neuen Höchststand erreichen könnte, wenn es für Bitcoin wieder in Richtung 70.000 Dollar geht. Noch deutlich größeres Gewinnpotenzial sehen Analysten allerdings beim neuen Crypto Allstars ($STARS), bei dem die Nachfrage derzeit ebenfalls explodiert.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Wird Crypto Allstars Dogwifhat überholen?

Dogwifhat hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich, die nur die wenigsten Coins jemals erreichen können. In der Spitze war der Meme Coin fast 5 Milliarden Dollar wert. Das ist zwar beeindruckend für diejenigen, die von Anfang an dabei waren, da sie dadurch eine Rendite von zehntausenden Prozent erzielen konnten, heute wird es aber schwer, mit WIF nochmal einen Anstieg um mehr als das 10-fache zu realisieren.

Crypto Allstars ($STARS) wird also vielleicht keine so hohe Marktkapitalisierung erreichen, das Gewinnpotenzial ist aber gerade deshalb deutlich höher, weil der Coin noch viel niedriger bewertet ist. Natürlich geht damit auch ein höheres Risiko einher, wie es immer ist, wenn man auf der Suche nach höheren Renditen ist.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an in $STARS zu investieren, da der neue Coin noch im Presale angeboten wird. In kurzer Zeit wurden bereits Token im Wert von über 1,4 Millionen Dollar verkauft, was Analysten optimistisch stimmt. Die hohe Nachfrage ist auf das einzigartige MemeVault-Ökosystem zurückzuführen, das es ermöglicht, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten.

Die Rendite wird in $STARS-Token ausgezahlt, egal ob Anleger WIF, BONK, PEPE oder andere Meme Coins auf der Crypto Allstars Plattform staken. Wichtig ist, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token ein Anleger besitzt. Durch diesen Ansatz ist die Nachfrage nach dem neuen Coin extrem hoch und das Interesse, nach dem Launch schnell wieder zu verkaufen, dürfte gering sein.

Anleger dürften eher langfristig orientiert sein, um eine hohe Staking-Rendite zu erzielen, weshalb Analysten vermuten, dass $STARS das Potenzial hat, schon kurz nach dem Handelsstart an den Börsen eine Kursexplosion hinzulegen. Auch ein Anstieg um mehr als 1.000 % wäre dabei keine große Überraschung. Damit würde $STARS Dogwifhat zwar nicht überholen, die Rendite wäre aber trotzdem höher, als wenn man heute WIF kaufen würde und dieser sein Allzeithoch nochmal erreichen sollte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.