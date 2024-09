Mainz (ots) -Warum hat sich ausgerechnet der Homo sapiens auf der Erde durchgesetzt? Und wie könnte es dem Menschen gelingen, auch in Zukunft zu überleben, ohne die Natur weiter zu zerstören? Mit diesen beiden Fragen befasst sich der "Terra X"-Zweiteiler "Überleben!" mit Antje Boetius. Die renommierte Meeresbiologin und Systemforscherin untersucht das Geheimnis der Erfolgsgeschichte der menschlichen Spezies und reist an Orte, an denen Forschende Lösungen für eine lebenswerte Zukunft finden. Beide Teile sind ab Mittwoch, 25. September 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen und am Sonntag, 29. September 2024, und Sonntag, 6. Oktober 2024, jeweils um 19.30 Uhr im ZDF.Wie überliefertes Wissen helfen kannMit welchen Strategien gelang es den Vorfahren des heutigen Menschen, in allen Naturräumen des Planeten heimisch zu werden? Und wie könnte dieser beeindruckende Schatz an Überlebenswissen dem heutigen Menschen helfen? Das will Antje Boetius in der ersten Folge der "Terra X"-Reihe "Überleben! Unser Erbe" herausfinden. Auf der abgelegensten Forschungsstation Grönlands untersucht die Meeresbiologin die Klimageschichte des Planeten. Auf ihrer Reise will sie auch herausfinden, wie die Überlebensstrategien des Homo sapiens in extremen Naturräumen aussehen. "Die Wissenschaft ist mit Hingabe dabei, alte Rätsel zu lösen, um daraus neues Wissen für die Zukunft zu machen", sagt Antje Boetius im ZDF-Interview.Überleben, ohne weiter die Natur zu zerstörenUm herauszufinden, welche Chancen in dem vielfältigen Erbe des globalen Wissens steckt, begleitet Systemforscherin Antje Boetius in der zweiten Folge der "Terra X"-Reihe verschiedene Forschungsexpeditionen in extreme Naturräume: ins Eis, in die Wüste, auf die Ozeane und in die Regenwälder. Als Meeresforscherin war sie auf mehr als 50 Expeditionen und hat erlebt, wie sich Naturräume radikal verändern. Ihre Erkenntnis: Der Blick auf die verschiedenen Netzwerke und Kreisläufe der Natur ist notwendig, um Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-ueberleben-mit-antje-boetius) im ZDF-Presseportal mit weiterführenden Informationen, einem Interview mit Antje Boetius (auch als Audio-Datei) sowie Expertenzitate aus beiden Folgen- beide Dokus im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/terra-x-ueberleben) des ZDF-Presseportals (nach Log-in)- "Terra X" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5868469