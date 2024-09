Bingen (ots) -Die SV Elversberg hat die Premium-Partnerschaft mit LÖWEN ENTERTAINMENT verlängert. Das Unternehmen aus Bingen am Rhein wird künftig mit seiner Dachmarke NOVOLINE in der URSAPHARM-Arena präsent sein. Das Sponsoring-Paket umfasst unter anderem die Präsenz auf Spielfeldbanden, Bannern im Stadion und Softbanden neben dem Tor. Beide Partner haben sich auf eine langfristige Fortsetzung ihrer im vergangenen Jahr begonnenen Zusammenarbeit verständigt."Die beeindruckende sportliche Entwicklung der SV Elversberg in den letzten Jahren ist ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft, die in diesem Verein stecken. Wir sind stolz darauf, diese erfolgreiche Partnerschaft nun mit unserer Dachmarke NOVOLINE fortzusetzen", sagt Dr. Daniel Henzgen (Geschäftsführer Kommunikation & Compliance bei LÖWEN ENTERTAINMENT).Dominik Holzer (Präsident der SV Elversberg) betont: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit LÖWEN ENTERTAINMENT als verlässlichen und regionalen Partner aus dem Südwesten Deutschlands sehr. Unsere geteilten Werte und das gegenseitige Vertrauen bilden eine starke Grundlage für den weiteren gemeinsamen Erfolg.""Unsere sportliche Reise geht weiter, und wir haben noch viel vor. Dafür benötigen wir passende Partner, die unsere Vision teilen. In LÖWEN ENTERTAINMENT haben wir einen idealen Premium-Partner aus der Region gefunden, der uns den Rücken stärkt und es uns ermöglicht, weiter voranzukommen", so David Strauß (Vorstand Marketing & Vertrieb der SV Elversberg).Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSaarlandstraße 24055411 BingenTel.:+49 6721 407-266Mobil:+49 151 11138395E-Mail:pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116475/5868477