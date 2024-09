Der Social-Media-Riese Meta, bekannt für seine Plattformen wie Facebook und Instagram, plant weitreichende Änderungen zur Verbesserung des Jugendschutzes auf Instagram. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die Wahrnehmung des Unternehmens bei Eltern und möglicherweise auch auf den Aktienkurs auswirken. Die neuen Funktionen sollen Eltern mehr Kontrolle über die Online-Aktivitäten ihrer Kinder geben und beinhalten unter anderem einen Nachtmodus für die App.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung dieser Sicherheitsmaßnahmen kommt zu einer Zeit, in der Tech-Unternehmen verstärkt unter Beobachtung stehen. Analysten spekulieren, dass dieser proaktive Ansatz zur Verbesserung des Jugendschutzes das Vertrauen der Investoren stärken und somit einen positiven Einfluss auf die Meta-Aktie haben könnte. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an weiteren Neuerungen für seine Messaging-Plattform WhatsApp, was das Engagement von Meta für kontinuierliche Innovation unterstreicht.

