East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) -Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute bekannt, dass Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen von Cambrex, erfolgreich eine neue Flüssigphasen-Peptidsynthesetechnologie (Liquid-Phase Peptide Synthesis, LPPS) entwickelt hat, die herkömmliche Chargenreaktoren für pharmazeutische Wirkstoffe und einen kontinuierlichen Durchfluss nutzt, wodurch die Abhängigkeit von speziellen Festphasenreaktoren entfällt. Die neue LPPS-Technologie reduziert den Lösungsmittelbedarf und den Bedarf an überschüssigen Reagenzien im Vergleich zu herkömmlichen Peptidsyntheseverfahren in fester Form erheblich."In den letzten Jahren haben wir erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung komplexer Kunststoffe getätigt, insbesondere um die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden zu reduzieren", sagte Dr. Matt Bio, Chief Scientific Officer bei Cambrex. "Unsere neue LPPS-Technologie bietet im Vergleich zur herkömmlichen Festphasen-Peptidsynthese eine deutlich kosteneffizientere und umweltverträglichere Lösung, die den Lösungsmittelverbrauch erheblich reduziert und die Substitution durch nachhaltige Lösungsmittel ermöglicht."Die LPPS-Technologie unterstützt Peptide mit einer Länge von bis zu 12 Aminosäure-Resten, während größere Peptide anschließend in der Flüssigphase mit Hilfe eines konvergenten Fragmentkopplungsansatzes zusammengesetzt werden. Die mit der LPPS-Technologie von Cambrex entwickelten Verfahren lassen sich genauso skalieren wie herkömmliche kleine Moleküle.Zusätzlich zur LPPS hat Cambrex auch einzigartige Fähigkeiten im Bereich der Peptid- und Proteinkristallisation entwickelt, einschließlich einer Kristallisations-Screening-Plattform speziell für die Entdeckung kristalliner Formen von Peptiden und Proteinen. Die Kristallisation kann zu einer verbesserten Produktqualität und -stabilität führen und den Bedarf an zeitaufwändiger präparativer Chromatographie und Lyophilisation verringern."Angesichts der klinischen und kommerziellen Erfolge von peptidbasierten Therapien ist es unerlässlich, dass wir branchenführende Lösungen für die Entwicklung und Skalierung von Peptidkandidaten anbieten", sagte Thomas Loewald, CEO von Cambrex.Cambrex wird weiterhin in die Forschung und Entwicklung komplexer Synthesemodalitäten investieren, einschließlich der weiteren Technologieentwicklung für Peptide sowie neuer Forschungsarbeiten zur Anwendung künstlicher Intelligenz für die Optimierung von Oligonukleotidprozessen.Informationen zu Snapdragon Chemistry Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen der Cambrex-Gruppe, ist auf die Entwicklung von Chargen- und Durchflussverfahren für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) spezialisiert und nutzt modernste Automatisierungstechnologie und firmeneigene Anlagen, um komplexe Herausforderungen in der Prozess- und Analytikentwicklung zu lösen. Snapdragon hat seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Produktion in Waltham, Massachusetts, angesiedelt und beschäftigt über 70 Mitarbeitende, darunter 31 promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eng mit der lokalen wissenschaftlichen Community verbunden sind.Informationen zu Cambrex Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Fachkräften, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochaktive APIs.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2236065/4360596/Cambrex_logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2076582/4360601/Snapdragon_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-kundigt-neue-herstellungstechnologie-fur-flussigphasen-peptidsynthese-an-302253281.htmlPressekontakt:Jennifer Therrien,Mobil +1 919 452 8393,jennifer.therrien@cambrex.comOriginal-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087531/100923177