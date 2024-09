Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.09.2024

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank

WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Ticker: CBK

Short Cut:

Ausgangslage: Die Aktie hat in den letzten Handelstagen von Übernahmephantasien profitiert. Das Papier hat bei 16 EUR ein neues Jahreshoch formatiert. Trotz Belastungen außerhalb des laufenden Geschäftsbetriebs hat die Bank die Ertragskraft gesteigert. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 15,55 EUR

Marktkapitalisierung 18,71 Mrd. EUR

Umsatz 2023 22,47 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 6,45 %

KGV 2024* 6,85 %

4 Wochen Performance - 24,13 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,88 %

Branche Banken

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Unicredit hat sich vor wenigen Tagen mit 9 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Marktteilnehmer bewerten dies im ersten Schritt als eine Vorbereitung zu einer Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit. Der Aktienkurs ist aufgrund dieser Nachricht angesprungen und innerhalb von wenigen Handelstagen 3,20 EUR zulegen können, was etwa einer Wertsteigerung von 25 Prozent entspricht. Das Management der Bank wurde durch diesen Vorgang überrascht und hat gleich eine Bitte in Richtung Berlin geschickt. Der Bund hält nach wie vor 12 Prozent der Anteile und wird diese erst einmal behalten. Genau wie die Commerzbank analysiert der Bund nun den Sachstand und die Optionen.

Das Konzernergebnis konnte trotz schwieriger Rahmenbedingungen, im 1. Halbjahr auf 1.285 Mio. EUR gesteigert werden. (Vergleichszeitraum 1.145 Mio. EUR). Dank des stringenten Kostenmanagements konnte die Kosten im 1. Halbjahr um 2 Prozent auf 3.187 Mio. EUR gesenkt werden. Beim Cost-Income wird ein Ratio von 60 Prozent angepeilt. Die Eigenkapitalrendite ist von 8,1 Prozent (1. Halbjahr 2023) auf jetzt 8,9 Prozent gestiegen. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem Zinsüberschuss von 8,1 Mrd. EUR gerechnet, was allerdings gut 300 Mio. EUR unter dem Vorjahr liegen würde. Es wird 2024 eine Eigenkapitalrendite von 8 Prozent angestrebt. Die Ausschüttungsquote soll mindestens 70 Prozent betragen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

