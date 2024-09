© Foto: Susan Walsh/AP/dpa - https://www.dpa-news.de/mediaobject.jsf?moid=83503246&nh=2gtf6l.2



In den USA beginnt ein neuer Zinssenkungszyklus, was zunächst vor allem die Entwicklung von Anleihen und entsprechender ETFs begünstigt.Warren Buffett hat die Phase der steigenden Leitzinsen genutzt, um in kurzlaufende US-Staatsanleihen zu investieren. So sichert er sich einerseits eine Verzinsung von bis zu fünf Prozent und profitiert anderseits von den nun wahrscheinlich folgenden Anleihen-Kursanstiegen. Zum Halbjahr 2024 lag Berkshire Hathaways Cash- und Anleihenbestand bei etwa 293,7 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt, dass die Inflation in den USA und in Europa mittlerweile nur noch bei 2,5 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent angekommen ist, sodass Zentralbanker inzwischen eher eine …