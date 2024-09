EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Neuer strategischer Kernaktionär Yankuang stärkt Wachstumsperspektiven der SMT Scharf AG



Neuer strategischer Kernaktionär Yankuang stärkt Wachstumsperspektiven der SMT Scharf AG Yankuang Energy Group Company Limited erwirbt insgesamt ca. 52,66% an der SMT Scharf AG

Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat, Herr Jun Liu wird Mitglied des Vorstands und neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG

Zulassung der Aktien zum Regulierten Markt (Prime Standard) weiterhin geplant Hamm, 19. September 2024 - Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, gibt bekannt, dass die Vereinbarungen zwischen den vormaligen Mehrheitsaktionären der Gesellschaft und der Yankuang Energy Group Company Limited mit Sitz in der Provinz Shandong, China, über den Erwerb einer Beteiligung von insgesamt ca. 52,66% an der SMT Scharf AG gemäß den Bedingungen der unterzeichneten Aktienkaufverträge erfolgreich vollzogen wurden. Der Kaufpreis beträgt 11,10 EUR pro Aktie, vorbehaltlich der konkreten Anwendung des in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. März 2024 genannten Anpassungsmechanismus sowie der von den beteiligten Parteien getroffenen Vereinbarung im Rahmen des Closings. Volker Weiss, Finanzvorstand der SMT Scharf AG, kommentiert: "Wir begrüßen es, dass mit Yankuang ein strategischer Investor die Mehrheitsbeteiligung an der SMT Scharf AG erworben hat. Yankuang ist als führender Hersteller von hochwertiger Ausrüstung in China stark verankert und zudem mit der Aktivität in weiteren Branchen wie dem untertägigen Kohlebergbau breit aufgestellt. In dieser Hinsicht sehen wir zum einen die Chance, weitreichende Synergien im Kohlebergbau zu erzielen und dort zusätzliche Geschäftspotentiale adressieren zu können. Gleichzeitig sehen wir Chancen, die angestrebte Transformation von SMT Scharf in die Tunnellogistik sowie weitere Geschäftsbereiche außerhalb der Kohle noch besser voranbringen zu können." Die Yankuang Energy Group Company Limited stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie, Herstellung hochwertiger Ausrüstung und intelligente Logistik. Die Yankuang Energy Group Company Limited ist ein Unternehmen eines großen chinesischen Energiekonzerns, der an vier wichtigen Börsenplätzen in China und darüber hinaus notiert ist. Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat Des Weiteren gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Jun Liu heute mit sofortiger Wirkung zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der SMT Scharf AG ernannt hat. Herr Liu wird den Vorstand der Gesellschaft neben den amtierenden Vorstandsmitgliedern Herrn Reinhard Reinartz und Herrn Volker Weiss weiter verstärken und für die internationale, strategische Unternehmensentwicklung, M&A und Integration verantwortlich sein. Seit 2005 bekleidete Herr Liu in der Yankuang Group verschiedene Funktionen und hatte internationale Führungspositionen inne. Zuletzt war er seit Juli 2023 als Geschäftsführer bei der Yancoal Luxembourg Energy Holding Co. Limited tätig. Herr Reinartz, der vormalige Vorstandsvorsitzende, wird im Vorstand weiterhin die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Herr Weiss wird wie bisher als Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft tätig sein. Ebenso informiert die SMT Scharf AG über Veränderungen im Aufsichtsrat. Herr Dr.-Ing. Dirk Vorsteher und Frau Dipl.-Vw. Dorothea Gattineau haben ihre Aufsichtsratsmandate niedergelegt. So sind Herr Li Zhang und Herr Qiang Yu in den Aufsichtsrat nachgerückt. Wechsel in den Regulierten Markt (Prime Standard) In Anbetracht des Vollzugs der Vereinbarungen beabsichtigt die SMT Scharf AG weiterhin, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu stellen.





Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com .





