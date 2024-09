60 der Befragten weltweit geben an, dass ihr Fokus auf KI ihr persönliches Ansehen gesteigert hat 1

47 sagen außerdem, dass ihr Vorstand unrealistische Anforderungen an die Auswirkungen von KI stellt 1

39 empfinden ihren Job aufgrund ihres zusätzlichen Profils als stressiger oder negativer1

Technologieführer großer globaler Unternehmen spüren den Druck, da KI zu einer wichtigen Triebkraft für Innovation und Disruption wird, so der von Expereo in Auftrag gegebene IDC InfoBrief "Enterprise Horizons 2024: Technology Leaders' Priorities on Their Digital Business Journey" ("Unternehmenshorizonte 2024: Prioritäten von Technologieführern auf ihrer digitalen Geschäftsreise"), aus dem hervorgeht, dass 64 der Befragten weltweit es als schwierig und/oder stressig empfinden, die technologischen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen, und dass KI eine wichtige Quelle sowohl für Druck als auch für Chancen ist.

Die Studie zeigt, dass KI das Ansehen und die Erwartungen von Technologieführern auf Vorstandsebene erhöht hat ein zweischneidiges Schwert für viele leitende Technologie-Entscheidungsträger. Während 60 der Befragten weltweit angeben, dass ihr Fokus auf KI ihr persönliches Ansehen gesteigert hat, sagen 47 %, dass ihr Vorstand unrealistische Anforderungen an die Auswirkungen von KI auf die internationale Unternehmensleistung stellt, und 39 empfinden ihre Arbeit aufgrund ihres gestiegenen Ansehens als stressiger oder negativer.

Die wahrgenommenen Auswirkungen von KI auf die Belegschaft, sowohl innerhalb als auch außerhalb der IT, könnten teilweise für diese "KI-Angst" verantwortlich sein. Während die Einführung der Position eines Chief AI Officer Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen könnte, geben 40 der Technologieführer an, dass ein CAIO innerhalb von zwei Jahren einen Großteil der Aufgaben des CIO übernehmen wird, und 38 von ihnen befürchten, dass KI ihre eigene Rolle oder die ihres Teams ersetzen könnte. Darüber hinaus glauben 46 der Befragten weltweit, dass eine verstärkte Automatisierung auch dazu führen wird, dass einige Aufgaben außerhalb der IT-Abteilung wegfallen werden.

CIOs bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Technologieführer sind jedoch auch vom Tempo der technologischen Innovation begeistert. Die Umfrage zeigt, dass 68 der Befragten weltweit sagen, dass dies die aufregendste Zeit ist, um ein Technologieführer zu sein, und 71 von ihnen sind zuversichtlich, dass sie oder ihr Team durch ihre aktuelle Technologiestrategie Wachstum und Effizienzsteigerungen unterstützen können.

Die Umfrage zeigt auch, dass von Technologieführern erwartet wird, dass sie zu verschiedenen Aspekten des Unternehmens beitragen, wie z. B. Wachstum, Risikomanagement und IT-Modernisierung. Ihre Rolle wird jedoch in den nächsten zwei Jahren noch anspruchsvoller werden, da sie die digitale Transformation orchestrieren und digitale Einnahmen generieren müssen. So geben beispielsweise nur 7 der Befragten weltweit an, dass sie dem Vorstand eine Rendite vorweisen müssen, um Budgeterhöhungen zu rechtfertigen. In zwei Jahren wird diese Zahl jedoch auf 12 steigen.

Ben Elms, Chief Executive Officer bei Expereo, sagt: "Technologieführer stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Innovationen und Transformationen in ihren Organisationen voranzutreiben, aber sie stehen auch vor großen Herausforderungen und stehen unter erheblichem Druck seitens des Unternehmens und des Vorstands."

Elms fuhr fort: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich CIOs mit ihren CEOs abstimmen, um sicherzustellen, dass sie von ihren Stakeholdern, Teams und ihren externen Partnern die richtige Unterstützung erhalten, damit sie das Beste aus einer herausfordernden, aber spannenden Technologielandschaft machen können."

Den vollständigen *IDC InfoBrief, Dokument Nr. EUR252162924, Juni 2024, finden Sie unter: https://www.expereo.com/pages/enterprise-horizons

