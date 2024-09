Intelecy, ein führendes Unternehmen für industrielle KI, freut sich, die Ernennung von Sanjeev Kumar zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. Diese strategische Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Intelecy seine ehrgeizige Expansion in ganz Europa beschleunigt und kürzlich in Frankreich und Großbritannien auf den Markt gekommen ist.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Förderung des exponentiellen Umsatzwachstums von SaaS-Unternehmen bringt Sanjeev Kumar eine Fülle von Fachwissen in der Skalierung von Unternehmen von der Frühphase bis zum signifikanten ARR-Wachstum mit.

Vor seinem Eintritt bei Intelecy hatte Sanjeev Kumar Führungspositionen in führenden Softwareunternehmen inne, darunter bei Uniphore, Boost.ai und Zuora, wo er seine Fähigkeit unter Beweis stellte, in Zeiten raschen Wachstums und Wandels zu führen. Er hat erfolgreich Ergebnisse in schnelllebigen, wettbewerbsintensiven Umgebungen erzielt, Vertriebs- und Marketingteams aufeinander abgestimmt, die Kundenbindung optimiert und Umsatzziele übertroffen.

"Sanjeevs Erfolgsbilanz bei der Umsetzung solider Vertriebsstrategien, dem Aufbau leistungsstarker Teams und der Erzielung eines schnellen Umsatzwachstums macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um das Vertriebsteam von Intelecy durch die nächste Expansionsphase zu führen", sagte Camilla Gjetvik, CEO von Intelecy.

Intelecy hat 2024 ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet und ist in der Lage, diese Dynamik fortzusetzen, da das Unternehmen zusätzliche Marktchancen in Europa und darüber hinaus ins Auge gefasst hat.

"Ich freue mich, Intelecy in einer so transformativen Phase beizutreten", sagte Sanjeev Kumar, der neue CRO von Intelecy. "Die hochmoderne industrielle KI-Lösung des Unternehmens hat bereits einen enormen Wert für Hersteller bewiesen, indem sie Ausfallzeiten reduziert und die Produktion optimiert hat. Intelecy hat sich als klarer Marktführer herausgestellt, unterstützt durch die Stärke und die Stimme der Kunden und die Qualität innerhalb des Teams. Während wir weiter in neue Märkte expandieren, freue ich mich darauf, die Position von Intelecy als globaler Marktführer im Bereich der industriellen KI auszubauen und einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden weltweit zu schaffen."

Über Intelecy:

Intelecy ist ein Unternehmen für industrielle KI, das Industrieunternehmen mit modernsten No-Code-KI- und maschinellen Lernwerkzeugen ausstattet, um die Effizienz und Produktqualität zu verbessern, Ausfallzeiten zu vermeiden und Abfall zu reduzieren. Mit Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Frankreich und Großbritannien baut Intelecy seine globale Präsenz weiter aus und bietet innovative Lösungen für die Prozessindustrie weltweit, darunter Lebensmittel und Getränke, Chemikalien, Mineralien, Metalle, Bergbau, Wasseraufbereitung und Energieerzeugung. www.intelecy.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240919640210/de/

Contacts:

Für mehr Informationen:

Line Sletvold

Marketingleiterin

line.sletvold@intelecy.com