Der Kölner Motorenhersteller Deutz AG kündigt eine bedeutende Veränderung in seiner Führungsriege an. Timo Krutoff, der bisherige Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, wird das Unternehmen zum 30. November 2024 verlassen. Seine Nachfolge tritt Oliver Neu an, der bereits ab dem 1. October 2024 die Verantwortung für die Ressorts Finanzen, Personal und Information Services übernehmen wird.

Erfahrener Nachfolger aus den eigenen Reihen

Oliver Neu, der seit 2021 als Senior Vice President Finance & Controlling bei Deutz tätig ist, bringt umfassende Erfahrung mit. Der 43-jährige Diplom-Kaufmann leitete zuvor verschiedene Abteilungen im Finanzbereich des Unternehmens und hatte vor seinem Wechsel zu Deutz mehrere Führungspositionen im Thyssenkrupp-Konzern inne, unter anderem in Brasilien und China. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Dietmar Voggenreiter äußerte sich zuversichtlich über die interne Nachfolgelösung und betonte die Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs.

