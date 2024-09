2013 gingen Marcus Bär und Marc-Philipp Becker mit der von ihnen gegründeten M&A-Beratung Case Corporate Finance an den Start. Zuvor hatten sie bei ABN Amro bzw. nach der Übernahme bei der Royal Bank of Scotland gearbeitet. Elf Jahre später ist Case Corporate Finance nun mit einer italienisch-französischen M&A-Beratung fusioniert und läuft unter dem Namen Case Cassiopea mit neuem Markenauftritt. Insgesamt sind rd. 30 Mitarbeiter und fünf Partner (inklusive Bär und Becker) an den Standorten Frankfurt, Mailand und Paris für Case Cassiopea tätig. Das Team in Deutschland umfasst aktuell zehn Mitarbeiter, darunter eine weibliche Managing Director. "Bei uns sind schlanke Strukturen wichtig, wir wollen uns unsere Flexibilität erhalten. Konkret heißt das: Kurze Wege, flache Hierarchien, enge Zusammenarbeit", erklärt Bär im Gespräch mit PLATOW. Die Transaktionsgröße der beratenen Deals liege zwischen 30 Mio. und 500 Mio. Euro, zudem habe Case CF in den letzten Jahren seinen Sektor-Fokus auf Infrastruktur und Business Services geschärft. Zu ...

