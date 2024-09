Einer unlängst in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie zufolge werden bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als 39 Millionen Menschen an antibiotikaresistenten Infektionen sterben. Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) warnt Gesundheitseinrichtungen und -dienstleister weltweit gegen den Missbrauch von Antibiotika, insbesondere Doxycyclin.

"Der Missbrauch von Antibiotika, einschließlich Doxycyclin, durch Gesundheitsdienstleister trägt zu einer zunehmenden globalen Gesundheitskrise durch antimikrobielle Resistenz (AMR) bei, wenn Bakterien eine Resistenz gegen die Behandlung entwickeln, die damit ihre Wirkung verliert", so AHF Senior Global Medical Director Dr. Adele Schwartz Benzaken. "Zu den wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen AMR gehört die strikte Befolgung klinischer Richtlinien, dass Antibiotika nur im Bedarfsfalle verschrieben und bei Erkrankungen, die diese nicht erforderlich machen, alternative Therapien in Betracht gezogen werden. Zudem müssen die Patienten die Antibiotika zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis einnehmen. Infektionen mit resistenten Bakterien können sich durch ganze Populationen ausbreiten und stellen eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit dar."

AMR gegenüber sexuell übertragbaren Infektionen, insbesondere Gonorrhoe, ist zunehmend besorgniserregend, denn der Missbrauch von Antibiotika kann die Behandlung bestimmter Erkrankungen erschweren. Unvollständige Behandlung kann Infektionen unterdrücken, aber nicht beseitigen. Damit verzögert sich die geeignete Therapie, was wiederum zur Ausbreitung resistenter Stämme beiträgt. Die übermäßige Nutzung von Doxycyclin in der Postexpositionsprophylaxe (PEP) stellt ebenfalls ein Resistenzrisiko dar, was sich auf die Präventionsbemühungen in Hochrisikogruppen auswirkt.

AHF befürwortet den verantwortungsvollen Einsatz aller Antibiotika. Des Weiteren ist der konsequente Gebrauch von Kondomen ein wirksames Mittel zur Reduzierung des Risikos sexuell übertragener Infektionen, was die Notwendigkeit des übermäßigen Einsatzes von Antibiotika zu deren Behandlung verringert.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist die größte weltweit tätige AIDS-Organisation, die derzeit medizinische Betreuung und/oder Dienstleistungen für mehr als 2 Millionen Menschen in 47 Ländern weltweit bereitstellt, darunter die USA, Afrika, alle Teile Amerikas, die Asien-Pazifik-Region und Europa.

