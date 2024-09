Finnische Städte wollen Städte dazu ermutigen, international zur Erhaltung der Natur beizutragen. Die Verantwortlichen der 10 größten finnischen Städte verpflichten sich zu konkreten Zielen, um den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240919543595/de/

Cities in Finland want to encourage cities to help preserve nature internationally. The leaders of Finland's 10 largest cities commit to concrete targets for halting the loss of biodiversity. Photo: Visit Tampere, summer colors in Arboretum. Drone: Laura Vanzo.