3 Altcoins, die den "Uptober" dominieren könnten

Der Monat Oktober - in der Kryptoszene liebevoll als "Uptober" bezeichnet - ist historisch gesehen ein starker Monat für den Kryptowährungsmarkt. Während der September traditionell schwächelt, sieht man in den darauffolgenden Monaten oft starke Kursgewinne. Dieses Jahr könnte das Momentum durch Faktoren wie die anstehenden US-Wahlen und die mögliche Zinssenkung der US-Notenbank (FED) verstärkt werden. Zwar bleibt Bitcoin der Marktführer, doch viele Anleger spekulieren darauf, dass Altcoins - darunter Memecoins - den Markt überproportional anführen könnten. Hier sind drei potenzielle Kandidaten, die im "Uptober" herausragen könnten:

1. Artificial Superintelligence Alliance (FET) - Künstliche Intelligenz im Kryptobereich

Banner von ASI; Quelle: https://x.com/ASI_Alliance/header_photo

Durch den Zusammenschluss von drei großen Projekten, Fetch.ai, SingularityNET und Ocean Protocol, hat sich die Artificial Superintelligence Alliance (ASI) entwickelt. Dieser Zusammenschluss bildet eine gemeinsame Plattform für dezentrale künstliche Intelligenz, die den Weg zur künstlichen Superintelligenz (ASI) ebnen soll. Durch diese Allianz werden Ressourcen und Technologien der drei führenden AI-Projekte kombiniert, um eine interoperable und skalierbare Lösung im Bereich der dezentralen KI zu bieten.

Der Artificial Superintelligence Alliance Token, derzeit noch unter dem Ticker $FET zu finden, schafft mit einem aktuellen Preis von rund 1,52 USD und einer Marktkapitalisierung von etwa 3,8 Milliarden USD eine Steigerung von 14,2 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Durch diese strategische Allianz, kombiniert mit der zunehmenden Bedeutung von KI in nahezu allen Industrien, könnte $FET im "Uptober" erheblich an Wert gewinnen. Das Potenzial, die erste wirklich dezentrale Plattform für künstliche Superintelligenz zu schaffen, macht $FET zu einem Token, den Investoren genau im Auge behalten sollten.

2. Ondo (ONDO) - Innovator im Bereich Real-World Assets

Ondo Finance hat sich im Bereich der Real-World Assets (RWA) einen Namen gemacht. RWAs sind reale Vermögenswerte, die durch die Blockchain zugänglich gemacht werden, wie etwa Immobilien oder Wertpapiere.

Der Ondo-Token, der derzeit bei etwa 0,66 USD gehandelt wird, ist in den letzten 24 Stunden um 14,2 Prozent gestiegen. Dieser Kurssteigerungzeigt das zunehmende Interesse an RWAs, da sie es Investoren ermöglichen, in traditionelle Vermögenswerte zu investieren, die durch die Blockchain handelbar werden.

Ondo Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Ondo bietet einzigartige Lösungen für institutionelle Investoren, die nach stabilen Erträgen suchen. Es ist eines der wenigen Projekte, das eine direkte Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der dezentralisierten Krypto-Welt schlägt. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Investoren nach sicheren und renditeträchtigen Anlagen. Ondo könnte in dieser Hinsicht im "Uptober" zu den Gewinnern gehören, da immer mehr Kapital in tokenisierte Vermögenswerte fließt.

3. Helium (HNT) - Dezentralisiertes Netzwerk für das Internet der Dinge (IoT)

Helium ist ein Projekt, das sich auf den Aufbau eines dezentralisierten Netzwerks für das Internet der Dinge (IoT) spezialisiert hat. Nutzer von Helium können sogenannte "Hotspots" betreiben, die als Knotenpunkte für IoT-Geräte fungieren und gleichzeitig HNT-Token generieren. Helium ermöglicht es, dass Geräte ohne teure Mobilfunkverträge miteinander kommunizieren können, was vor allem in ländlichen Gebieten von Vorteil ist.

Screenshot der Website, Quelle: https://www.helium.com/

Derzeit liegt der Preis des HNT-Tokens bei etwa 7,21 US-Dollar. Prognosen gehen davon aus, dass der Token im Laufe des Jahres weiter steigen könnte, besonders da das IoT ein schnell wachsender Markt ist.

Eine der größten Stärken von Helium ist sein einzigartiges Proof-of-Coverage-Protokoll. Es belohnt Nutzer dafür, dass sie die Netzabdeckung verbessern und IoT-Geräte verbinden. Helium hat 2023 einen großen Schritt gemacht, als es auf die Solana-Blockchain migrierte, um die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit seines Netzwerks zu verbessern. Das Projekt könnte im "Uptober" aufgrund der wachsenden Nachfrage nach IoT-Diensten weiter an Bedeutung gewinnen. Langfristig wird erwartet, dass Helium eine wichtige Rolle in der globalen IoT-Infrastruktur spielt und Investoren hohe Renditen bescheren könnte.

Zukunftsaussichten der Memecoins im "Uptober"

Die allgemeine Stimmung im Kryptomarkt deutet darauf hin, dass der "Uptober" 2024 besonders vielversprechend werden könnte. Neben den traditionellen Antriebskräften wie Bitcoin gibt es zunehmend Anzeichen dafür, dass Altcoins und speziell Memecoins überdurchschnittlich gut performen könnten. Auch Presales, wie etwa der Crypto All Stars ($STARS), zeigen deutliche Zuwachsraten, wobei risikofreudigere Investoren auf deutlich höhere Gewinne als bei traditionellen Altcoins setzen. Durch Investitionen in Vorverkäufe konnten in der Vergangenheit oft Steigerungsraten von 10 bis 100-fachem erreicht werden.

Crypto All Stars Vorverkauf, Qulle: https://cryptoallstars.io/en

Gerade bei Memecoin-Vorverkäufen zeigt sich oft, dass Projekte mit einem echten Mehrwert deutlich bessere Ergebnisse erzielen als rein virale Token. Auch das MemeVault Protokoll von Crypto All Stars ($STARS) könnte hier eine entscheidende Rolle spielen. Dieses neue Protokoll ermöglicht es Investoren, die meisten großen Memecoins im Staking anzulegen und dadurch passive Renditen zu erwirtschaften. Damit hebt sich das Projekt deutlich von anderen ab, die nur ihre eigenen Coins im Staking akzeptieren.

Durch einen cleveren Mechanismus, der das Staking durch zusätzliche $STARS-Token um bis zu das Dreifache rentabler macht, locken die Entwickler Investoren auch zum Kauf der nativen Token. Dies könnte dazu beitragen, das Interesse an Crypto All Stars weiter zu steigern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.