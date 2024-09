Die Fresenius SE Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil, wobei sich Gewinn- und Verlustphasen abwechseln. Während das Papier zeitweise um 0,9 Prozent auf 34,54 EUR zulegte, verzeichnete es zu anderen Zeitpunkten leichte Verluste. Das 52-Wochen-Hoch von 35,03 EUR, erreicht am 13. September 2024, liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Allerdings bleibt die Aktie vom 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR, das am 1. November 2023 markiert wurde, noch deutlich entfernt.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Schwankungen bleiben Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,84 EUR, was einen möglichen Anstieg von über 10 Prozent impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie. Zudem wird für dieses Jahr eine Dividende von 0,873 EUR prognostiziert, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte. Diese Aussichten könnten das Interesse der Anleger an der Fresenius SE Aktie trotz der aktuellen Marktvolatilität aufrechterhalten.

