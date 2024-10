Die Vonovia-Aktie verzeichnet weiterhin Kursverluste, obwohl der Immobiliensektor Anzeichen einer Erholung zeigt. Im frühen XETRA-Handel fiel der Kurs um 2,6 Prozent auf 30,49 Euro, was den negativen Trend der vergangenen Tage fortsetzt. Trotz sinkender Zinsen in der Eurozone und der kürzlich angekündigten Pläne des Unternehmens für erneutes Wachstum bleiben Anleger skeptisch. Die Aktie notiert deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro, während Analysten das mittlere Kursziel auf 32,32 Euro taxieren.

Dividendenerwartungen und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Im jüngsten Quartal vermeldete Vonovia einen Verlust je Aktie von 0,95 Euro, was jedoch eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,40 Euro darstellt. Der Umsatz ging im selben Zeitraum um 11,94 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. November 2024 veröffentlicht.

