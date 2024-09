MSCI Carbon Project Ratings bewertet unabhängig die Integrität und die Risiken von Emissionszertifikatsprojekten anhand mehrerer Kriterien.

Erste Ratings, die über 4.000 Projekte auf dem Markt für Emissionsgutschriften bewerten und rechtliche und ethische Risiken berücksichtigen.

Die Einführung markiert den nächsten Schritt zur Umsetzung der Verpflichtung von MSCI, für mehr Klarheit zu sorgen und Standards auf den Märkten für Emissionsgutschriften zu setzen.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, hat MSCI Carbon Project Ratings eingeführt, um Käufern, Investoren und Entwicklern von Emissionsgutschriften eine bessere Beurteilung der Qualität und Integrität von Emissionsprojekten zu ermöglichen.

"Die Emissionsmärkte sind entscheidend, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen und die Netto-Null-Ziele zu erreichen, aber nur 5 der Projekte auf dem Markt gelten als sehr integer", sagte Guy Turner, Leiter von MSCI Carbon Markets. "Mangelndes Vertrauen in die Qualität und Integrität von Projekten lässt einige Käufer, Investoren und Entwickler zögern."

Um Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu helfen, bewertet MSCI Carbon Project Ratings mehr als 4.000 Projekte auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften1 und bietet so eine umfassendere, unabhängige Bewertung von Integrität und Risiken mit Investment-Grade. Zu den Kriterien, die bei der Bewertung durch MSCI berücksichtigt werden, gehören die Auswirkungen eines Projekts auf das Klima, die Umwelt und die Gesellschaft sowie die rechtlichen und ethischen Risiken, einschließlich Finanzkriminalität, Betrug und Sanktionen.

"MSCI Carbon Project Ratings geben den Kunden das Vertrauen, ihre Strategien, ihr Kapital und ihren Ruf auf Emissionsgutschriften zu setzen. Gleichzeitig können sie Gutschriften auf dem gesamten Markt vergleichen, die Risiken von Investitionsentscheidungen mindern und die Offenlegungspflichten erfüllen", fügte Turner hinzu.

Mithilfe einer transparenten und regelbasierten Methodik, die die Unabhängigkeit und das Fachwissen von MSCI bei der Festlegung von Industriestandards für Klimainvestitionen nutzt, wird jedes einzelne Projekt anhand von sechs Kriterien und über 50 Unterkriterien, die allgemein in die Kategorien Emissionsauswirkungen und Integrität der Umsetzung unterteilt sind, eingehend bewertet. Das Rating setzt sich aus diesen beiden Kategorien zusammen und basiert auf einer siebenstufigen Ratingskala von AAA bis CCC. Projekte, die mit AAA bewertet werden, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Emissionsreduktion von 1 Tonne pro Kredit zu erreichen und werden in einer Weise umgesetzt, die positive soziale und/oder ökologische Ergebnisse unterstützt und gleichzeitig rechtliche und ethische Standards einhält.

MSCI Carbon Project Ratings sind in die gesamte Palette der MSCI Carbon Markets-Lösungen integriert, um integritätsbasierte Einblicke in den Markt zu bieten, von integritätsbasierten Preisindizes bis hin zu Bewertungen der Klimaleistung von Unternehmen.

1 Stand: 15. September 2024

