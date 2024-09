Berlin/Welzow (ots) -Die Tore der 2. FIREmobil sind geöffnet! Im brandenburgischen Welzow mitten in der Lausitz gibt es im Rahmen der Leistungsschau noch bis Samstag, 21. September, Übungen und Vorführungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, dazu Workshops zum Mitmachen und ganz viel Technik zum Anfassen. Bei der Eröffnung lobte Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), den Mix aus Leistungsschau und Wissensaustausch. "Viele Aufgaben, die früher die Bundeswehr erledigt hat, müssen nun anders bewältigt werden", blickte er auf die aktuelle politische Lage. Der Deutsche Feuerwehrverband ist ideeller Partner der Veranstaltung.Der FIREmobil-Schirmherr und brandenburgische Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke betonte mit Blick auf die Vegetationsbrände der vergangenen Wochen und die derzeitige akute Hochwasserlage: "Jede Katastrophe ist anders! Wir können uns nicht zurücklehnen, sondern müssen uns vorbereiten." Er dankte den vor allem ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr beständiges Engagement.Rolf Fünning, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Brandenburg, bezeichnete die Leistungsschau als "sehr gute Ergänzung zu bestehenden Formaten". Unter anderem der LFV hat zur 2. FIREmobil umfangreiche Workshops organisiert, deren Inhalte aktueller sind denn je, darunter Deichverteidigung und Sandsackbau, Bildung einer Fachgruppe Vegetationsbrandbekämpfung, Auswahl von Drohnen und rechtssichere Beschaffung von Einsatzfahrzeugen. Hinzu kommen Offroad-Trainings mit Feuerwehrfahrzeugen und weitere attraktive Angebote. Unter https://firemobil.ticket.io/dgqexv8g/ gibt es teils noch Tickets für die Workshops zu erwerben.Die FIREmobil lockt mit Vorführungen von Löschflugzeugen und Hubschraubern im Zusammenspiel mit bodengebundenen Einsatzkräften, Spezial-Fahrzeugen und flammenden Übungen nicht nur erwachsene Fachkräfte in die Lausitz; die Technik zum Anfassen eignet sich auch für den Besuch mit der Jugendfeuerwehr oder der ganzen Feuerwehr-Familie. Informationen gibt es unter https://neue-messe-fulda.de/events/firemobil.Messe-Chef Manfred Hommel betonte die Bedeutung aktueller Ausrüstung für die Angehörigen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Hilfsorganisationen und weiteren eingebundenen Organisationen: "Wir müssen uns darum kümmern, dass alle Kräfte für die Einsätze, die durch den Klimawandel bedingt werden, bestmöglich ausgestattet und ausgebildet sind." Die Leistungsschau sei mit den Themen Hochwasser- und Waldbrandbekämpfung erneut hochaktuell. Bereits jetzt gab er den Termin für die 3. FIREmobil in Welzow bekannt: Diese wird vom 11. bis 13. September 2025 stattfinden.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5868544