Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 septembre/September 2024) - The common shares of Lion Copper and Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Lion Copper and Gold Corp. is a Canadian-based mineral exploration company advancing its flagship copper assets at Yerington, Nevada through an Option to Earn-in Agreement with Nuton, a Rio Tinto venture.

_________________________________

Les actions ordinaires de Lion Copper and Gold Corp. ont été approuvées pour leur inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Lion Copper and Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada qui fait progresser ses actifs phares en cuivre à Yerington, dans le Nevada, grâce à un accord d'option de prise de participation avec Nuton, une entreprise de Rio Tinto.

Issuer/Émetteur: Lion Copper and Gold Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LEO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 385 855 710 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 204 209 910 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 53620R 10 9 ISIN: CA 53620R 10 9 1 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 20 septembre/September 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)