Mercedes-Benz Group AG passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2024 auf Basis der aktuellen Markterwartung an Stuttgart - Aufgrund aktueller Entwicklungen hat die Mercedes-Benz Group AG heute den Ausblick für das Gesamtjahr 2024 für Mercedes-Benz Cars und die Mercedes-Benz Group angepasst: Auslöser war eine weitere Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds, vor allem in China. Das BIP-Wachstum in China verlor angesichts des schwächeren Konsums und des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor weiter an Dynamik. Dies wirkte sich auf den Gesamtabsatz in China aus, einschließlich der Verkäufe im Top-End Segment. Insgesamt wird erwartet, dass der Absatzmix im zweiten Halbjahr 2024 unverändert gegenüber dem ersten Halbjahr bleibt, und somit schwächer ausfällt als ursprünglich erwartet. Zusätzlich wird erwartet, dass das zweite Halbjahr 2024 durch verschiedene Bewertungssachverhalte beeinflusst werden wird. Zudem ist weiterhin mit einem dynamischen Preisumfeld zu rechnen. Deshalb hat die Mercedes-Benz Group ihren Ausblick für das Gesamtjahr aktualisiert: Mercedes-Benz Cars erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite zwischen 7,5% und 8,5% (bisher: 10% bis 11%). Dies impliziert eine erwartete bereinigte Umsatzrendite von ungefähr 6% im zweiten Halbjahr. Die Bewertungssachverhalte haben voraussichtlich einen Einfluss von einem Prozentpunkt im zweiten Halbjahr dieses Jahres.

Die erwartete bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans (14% bis 15%) und die erwartete bereinigte Eigenkapitalrendite von Mercedes-Benz Mobility (8,5% bis 9,5%) bleiben unverändert.

Der EBIT der Mercedes-Benz Group liegt nun voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (bisher: leicht unter dem Niveau des Vorjahres).

Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts der Mercedes-Benz Group liegt nun voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (bisher: leicht unter dem Niveau des Vorjahres). Die Begriffe EBIT, bereinigte Umsatzrendite, bereinigte Eigenkapitalrendite und Free Cash Flow des Industriegeschäfts sind auf den Seiten 41 und 59 des Geschäftsberichts 2023 der Mercedes-Benz Group definiert.





