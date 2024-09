Der Softwarekonzern SAP setzt mit einer bedeutenden Investition in souveräne Cloud-Angebote ein klares Zeichen für digitale Souveränität und Innovationskraft. Das Unternehmen entwickelt Schlüsseltechnologien, die speziell auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors und stark regulierter Industrien zugeschnitten sind. Die Cloud-Infrastruktur wird in deutschen Rechenzentren bereitgestellt und lokal von SAP betrieben, wodurch alle Daten im Land verbleiben. Ab 2025 plant die SAP-Tochter Delos Cloud, dem öffentlichen Dienst eine vollständig souveräne Cloud-Plattform basierend auf Microsoft Azure zur Verfügung zu stellen.

Positive Marktreaktionen und Finanzausblick

Die Ankündigung wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg der SAP-Aktie widerspiegelte. An der Börse verzeichnete das Papier einen Zuwachs von über 3 Prozent und näherte sich seinem 52-Wochen-Hoch an. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 2,15 Euro pro Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

