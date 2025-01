Neckarsulm (ots) -- MicroStrategy und STACKIT gehen eine Partnerschaft für die MicroStrategy Sovereign European Cloud ein.- Im Zentrum der Partnerschaft stehen KI-Anwendungen auf Basis vertrauenswürdiger Daten.- Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam eine Lösung für stark regulierte europäische Unternehmen mit der Cloud-nativen Plattform MicroStrategy ONE auf der datensouveränen STACKIT Cloud.STACKIT, der Cloud- und Colocation-Anbieter von Schwarz Digits, und MicroStrategy, ein Pionier im Bereich KI-gestützter Business Intelligence, kündigten heute ihre Partnerschaft für die MicroStrategy Sovereign European Cloud an. Dank der Partnerschaft können stark regulierte europäische Unternehmen die Cloud-native KI/BI-Lösung MicroStrategy ONE auf STACKIT nutzen, datengestützte Entscheidungen treffen und gleichzeitig die Einhaltung der lokalen Datenschutzbestimmungen gewährleisten.Datensouveräne Cloud-Grundlage für sichere KI-AnwendungenMit MicroStrategy ONE auf STACKIT können Kunden die Vorteile von MicroStrategy AI voll ausschöpfen und schnell KI-Anwendungen auf vertrauenswürdigen Daten aufbauen. Mit dem Auto AI-Bot beispielsweise greifen Endanwender aus jeder Anwendung heraus über natürliche Sprache auf BI-Einsichten zu. Darüber hinaus können STACKIT Kunden eine breite Palette von MicroStrategy ONE-Analysetools einsetzen, die mit KI-gesteuerten Workflows integriert sind, um sichere KI-Anwendungen schnell und in großem Umfang zu erstellen und zu starten."Mit STACKIT teilen wir die Vision von Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Stabilität, die sich sowohl in dieser Partnerschaft als auch in unserer Unternehmensstrategie widerspiegelt", so Phong Le, CEO von MicroStrategy. "Europäische MicroStrategy-Kunden können die gemeinsame Lösung mit STACKIT in der Gewissheit nutzen, dass ihre Daten sicher und DSGVO-konform sind und durch die von uns bereitgestellten Erkenntnisse einen Mehrwert für das Unternehmen bieten."DSGVO-konforme Datenspeicherung und -verarbeitung"MicroStrategy ONE auf STACKIT sichert die Datenhoheit, indem es einen geschützten Rahmen für Kundendaten bietet, der es unseren Kunden ermöglicht, ihre Investitionen in MicroStrategy zukunftssicher zu machen", sagt Bernie Wagner, CEO STACKIT und Bereichsvorstand bei Schwarz Digits. "Wenn es um die Auswertung von Daten geht, nutzen wir selbst ebenfalls seit Jahren MicroStrategy. Die Partnerschaft zwischen STACKIT und MicroStrategy ist genau die Art von Innovation, die wir als nächsten Schritt sehen."STACKIT ist DSGVO-konform und verfügt über eine Vielzahl von EU-basierten Sicherheitszertifizierungen wie beispielsweise ISO 27001, C5, ISAE 3000 (SOC 2) und ISAE 3402. Die gesamte Infrastruktur für MicroStrategy ONE auf STACKIT und die dabei verarbeiteten Kundendaten werden ausschließlich in Deutschland und Österreich gehostet und verarbeitet.Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse-digits@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/5945270