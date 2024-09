Vorläufige 24-Wochen-Daten aus der NEUROFUSE-Studie unterstreichen die Sicherheit und Wirksamkeit von NTX-001 bei Verletzungen peripherer Nerven.

Neuraptive Therapeutics Inc., ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Behandlungen für Verletzungen peripherer Nerven spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass vorläufige Topline-Ergebnisse seiner laufenden Phase-2-NEUROFUSE-Studie auf der Jahrestagung 2024 der American Society for Surgery of the Hand (ASSH) vorgestellt werden, die vom 19. bis 21. September in Minneapolis, MN, stattfindet. Die Präsentation mit dem Titel "Safety and Efficacy of NTX-001 in the Treatment of Acute Single Transected Peripheral Nerve Injuries: A Phase 2 Randomized Controlled Trial" wurde als eines der zehn besten Papiere ausgezeichnet und wird von Dr. David Brogan von der Washington University während der wissenschaftlichen Paper-Session am Donnerstag, dem 19. September, vorgestellt.

David M. Brogan, MD, MSc, Assistant Professor, Orthopaedic Surgery, Division of Hand and Microsurgery, Washington University in St. Louis (Photo: Business Wire)

Die Präsentation wird Zwischenergebnisse aus der 24-wöchigen Analyse der NEUROFUSE-Studie hervorheben, die die Sicherheit und Wirksamkeit von NTX-001 bei Patienten mit akuten, einmal durchtrennten peripheren Nervenverletzungen der oberen Extremität untersucht. NTX-001 ist eine Kombination aus Medikament und Medizinprodukt, die bei gleichzeitiger Anwendung mit einer Standardoperation die Geschwindigkeit und Dauer der funktionellen Erholung verbessern soll. Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung von NTX-001 als neuartige Behandlungsoption für Verletzungen peripherer Nerven dar.

Zu den wichtigsten Zwischenergebnissen nach 24 Wochen gehören:

NTX-001 zeigte eine signifikante Verbesserung der MHQ-Gesamtscores bei 8 und 24 Wochen nach der Operation im Vergleich zur alleinigen Standardbehandlung

Es gab keine Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Anwendung von NTX-001

Zu allen Zeitpunkten zeigten Patienten, die mit NTX-001 behandelt wurden, im Vergleich zur Standardbehandlung allein eine signifikante Verringerung der postoperativen Schmerzen.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von NTX-001, die funktionelle Erholung bei Patienten mit peripheren Nervenverletzungen zu verbessern, und unterstützen die weitere Entwicklung.

Laut Dr. Brogan, Hauptautor der Studie und leitender Forscher an der Washington University in St. Louis, "sind traumatische Durchtrennungen peripherer Nerven ein ungelöstes Problem in der Hand- und Oberarmchirurgie, und der potenzielle Einsatz der PEG-Fusion zur Bewältigung dieser Herausforderung hat bei Klinikern, die mit diesen verheerenden Verletzungen zu tun haben, großes Interesse geweckt. Diese Daten, die eine Verbesserung der Schmerzen und der von den Patienten berichteten Ergebnisse belegen, sind ein aufregender erster Schritt, um auf die Bedürfnisse dieser Patienten einzugehen."

"Wir freuen uns, diese vielversprechenden Zwischenergebnisse unserer Phase-2-Studie zu NTX-001 auf einer so wichtigen wissenschaftlichen Konferenz zu präsentieren und freuen uns darauf, die vollständigen Studienergebnisse auf zukünftigen wissenschaftlichen Konferenzen zu teilen", sagte Evan Tzanis, Chief Operating Officer und Head of R&D bei Neuraptive Therapeutics, Inc. "Wir sind allen, die an dieser Studie beteiligt waren, sehr dankbar, darunter den Forschern, dem unterstützenden Personal an den klinischen Standorten, unserem Team und vor allem den Patienten, die an der Studie teilgenommen haben", sagte Tzanis.

Über ASSH

Die American Society for Surgery of the Hand ist die älteste medizinische Gesellschaft, die sich der Hand und den oberen Extremitäten widmet. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wissenschaft und Praxis der Hand- und Oberarmchirurgie durch Bildung, Forschung und Interessenvertretung im Namen von Patienten und Ärzten voranzutreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.assh.org.

Über Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc. widmet sich der Innovation und Entwicklung von medizinischen Produkten und Therapeutika zur Reparatur und Regeneration von peripheren Nerven. Das Unternehmen konzentriert sich auf den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten und Ärzten, die mit den komplexen Herausforderungen von Nervenverletzungen konfrontiert sind.

