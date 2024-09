Die Tencent-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im Frankfurter Handel. Mit einem Anstieg von 2,9 Prozent auf 44,70 EUR zeigte sich das Wertpapier des chinesischen Technologieriesen in robuster Verfassung. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 44,79 EUR, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Dieser positive Trend steht im Kontrast zum volatilen Marktumfeld und unterstreicht die Stärke des Unternehmens.

Finanzielle Aussichten bleiben vielversprechend

Trotz der Herausforderungen im globalen Technologiesektor präsentiert sich Tencent in einer soliden Position. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,62 CNY, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese optimistische Einschätzung: Mit einem Gewinn von 5,52 HKD je Aktie und einem Umsatzwachstum von 4,38 Prozent auf 173,92 Mrd. HKD übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich. Diese positiven Indikatoren lassen auf eine weiterhin günstige Entwicklung der Tencent-Aktie schließen.

Anzeige

Die neusten Tencent-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tencent-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...