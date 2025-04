Nach Trumps Zoll-Hammer am Mittwochabend sind nicht nur die amerikanischen Börsen unter Druck gekommen. Auch der technologielastige Hang Seng musste am Tag danach deutlich Federn lassen. Dennoch sprechen die jüngsten Daten dafür, dass die chinesischen Tech-Unternehmen im KI-Rennen weiterhin Vollgas geben.Laut The Information haben allein die drei Mega-Konzerne Alibaba, ByteDance und Tencent im ersten Quartal kumuliert rund 16 Milliarden Dollar in H20-Chips von Nvidia investiert.Der sprunghafte Anstieg ...

