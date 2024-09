XRP News: Neue Schwäche! Macht Ripple noch Sinn?

Nach dem Fed-Zinsentscheid und der großen Zinssenkung springt der breite Markt wieder an. 5 Prozent Kursgewinne stehen in der Marktbreite zu Buche, während Bitcoin und Ethereum sogar über dem Durchschnitt zulegen können. Etwas anders sieht es bei XRP aus - denn XRP steigt nur um 2 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Erneut bleibt XRP hinter den Large-Cap-Kryptos zurück. Auch auf Wochensicht performt XRP schwächer als Bitcoin. Wir sehen das altbekannte Bild - wer in XRP investiert, erleidet Opportunitätskosten, da andere Kryptowährungen eben deutlich stärker laufen.

Dennoch verwies der folgende Trader zuletzt auf ein potenziell bullisches Setup. Denn dieser identifiziert einen der spannendsten Makro-Charts im aktuellen Kryptomarkt. Kann XRP also jetzt durchstarten?

$XRP



It's one of the most bullish macro charts out there. pic.twitter.com/GESfgDsF6v - Mikybull Crypto (@MikybullCrypto) September 17, 2024

Geduld ist zweifelsfrei vonnöten. Denn bis dato wertet XRP gegen andere Kryptowährungen eben weiter ab. Ganz gleich, wie bullisch XRP aussieht und dass es hier gegen den US-Dollar durchaus Gewinne geben könnte. Andere Kryptowährungen liefen zuletzt besser, womit sich ein Einstieg nicht aufdrängen dürfte, da beispielsweise Bitcoin zugleich mit einer höheren Stabilität punktet.

Denn langfristig verlor XRP gegen Bitcoin und ist nicht weit von den Verlaufstiefs entfernt. Erst eine Trendwende in diesem Chart würde dann dazu führen, dass XRP wieder höher gewichtet wird. Andernfalls bleibt BTC das bessere Investment.

Ripple Alternative: XRP schwach, PEPU euphorisch

Während XRP weiter relative Schwäche zeigt und sich auch in dieser Marktphase hohe Opportunitätskosten für Anleger ergeben, kann PEPU mitunter fleißig Kapital anziehen. Trotz einer schwierigen Marktphase flossen über Wochen jeweils mehr als eine Million US-Dollar in das Krypto-Projekt, das jetzt eine Layer-2 für Meme-Coins bauen möchte.

Pepe Unchained ist ein vielversprechendes Krypto-Projekt, das die Synergien von Meme-Coins und Layer-2-Technologien nutzt, um sich im umkämpften Kryptomarkt zu positionieren. Diese Kombination soll also die altbekannten Probleme von Ethereum-basierten Projekten, wie hohe Transaktionsgebühren und geringe Skalierbarkeit, überwinden.

Bullisch wirkt bei Pepe Unchained der kontinuierlich erfolgreiche Presale, bei dem bereits über 13,9 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Dieses signifikante Kapitalwachstum unterstreicht das steigende Interesse an PEPU. Besonders im Jahr 2024, in dem Meme-Coins weiterhin große Aufmerksamkeit genießen, könnte PEPU durch diese Innovationskraft eine spannende Option für Investoren werden. Denn PEPU ist mehr als ein Meme-Coin, profitiert aber dennoch vom viralen Branding.

Zum Pepe Unchained Presale

Das Projekt bietet natürlich auch den Einsatz eines eigenen Blockchain-Explorers ab, der vollständige Transparenz über alle Transaktionen gewährleistet. Darüber hinaus möchte Pepe Unchained, sein Angebot erweitern, indem es eine dezentrale Börse (DEX) aufbaut, die speziell auf die Bedürfnisse von Meme-Coins zugeschnitten ist. Diese langfristige Vision eines umfassenden Ökosystems zeigt das Bestreben des Teams, Pepe Unchained weit über einen einfachen Meme-Coin hinaus zu entwickeln. Denn Pepe Unchained ist eine Meme-Layer-2.

Für Interessenten bietet die Website des Projekts eine einfache Möglichkeit, PEPU zu erwerben, indem Nutzer ETH, USDT oder BNB in den neuen Token umtauschen können. Sogar die Zahlung via Kreditkarte ist möglich - aktuell winken direkt nach dem Kauf Staking-Renditen von rund 150 Prozent APY.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.