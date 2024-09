Clairfield International, eine führende Partnerschaft im Bereich Unternehmensfinanzierung, feiert im September dieses Jahres ihr 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 2004 in Genf von fünf Partnern gegründet und hat sich von einer zunächst nur in Europa tätigen Consultingfirma mit Schwerpunkt auf Fusionen und Übernahmen zu einem weltweiten Marktführer für den Mittelstand entwickelt, der ein Team von 400 Experten in 32 Ländern beschäftigt.

Clairfield bietet mittelständischen Unternehmen hochwertige Beratungsdienste in den Bereichen strategische Ausrichtung sowie Fusionen und Übernahmen insbesondere solche, die darauf abzielen, Chancen jenseits der Landesgrenzen zu nutzen. Angesichts der starken Performance des Mittelstands während der wechselhaften Finanzzyklen der vergangenen 20 Jahre hat sich die Vision der Gründer als erfolgreich erwiesen. Von den 15 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 156 Millionen Euro im Jahr 2004 bis zu den 196 Transaktionen von insgesamt 8 Milliarden Euro im Jahr 2023 rangierte Clairfield durchgängig unter den führenden unabhängigen Beratungsunternehmen.

Im Zuge der Expansion von Clairfield wurden Niederlassungen in 32 Ländern eröffnet, darunter seine jüngsten Partner in Japan und der ASEAN-Region sowie in Subsahara-Afrika, um eine vollständige globale Abdeckung zu erreichen. Zudem hat die Firma strategische Sektorvertikale und die Fachbereiche Debt Advisory und ESG eingerichtet.

Mit der Gründung seiner modernen Schulungsplattform Clairfield Academy bekräftigt Clairfield seine Entschlossenheit, in Talente zu investieren, um die führende Stellung des Teams innerhalb der Branche zu behaupten.

"Grenzüberschreitende Transaktionen im Mittelstand sind hochkomplex", erklärt Alex Klemm, Executive Chair. "Unser holistischer Ansatz hilft unseren Kunden, ihre Ziele mit einem hohen Maß an Sicherheit zu definieren und zu verwirklichen. Wir sind stolz auf unsere führende Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen, die international expandieren, strategische Partnerschaften aufbauen, Kapital beschaffen und ihr Geschäftswachstum vorantreiben wollen. Mit der gleichen Entschlossenheit fördern wir unser eigenes Wachstum und unseren Erfolg."

Thierry Chetrit, Managing Partner in Paris und einer der Gründer von Clairfield, fügt an: "Seit mehr als 20 Jahren begleiten wir unsere Kunden auf ihrer unternehmerischen Reise. Unsere Mission bleibt klar: ethisches unternehmerisches Handel für überragende Ergebnisse, mit Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden."

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Clairfield treffen sich Partner aus 25 Ländern am 19. September in Paris zu einem globalen Partnertreffen und einer Feier.

ÜBER CLAIRFIELD INTERNATIONAL

Clairfield berät Großunternehmen, Privatinvestoren und Private-Equity-Unternehmen, Kunden des öffentlichen Sektors sowie familien- und gründergeführte Unternehmen in Finanzfragen. Das 2004 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Europa und betreibt Niederlassungen in allen wichtigen Regionen der Welt. Mit jährlich mehr als 200 abgeschlossenen Transaktionen zählt Clairfield zu den führenden unabhängigen Beratungsfirmen mit Schwerpunkt auf Fusionen und Übernahmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918557368/de/

Contacts:

Bei Rückfragen und um eine Pressemappe anzufordern, kontaktieren Sie Ioana Paunescu, Presseabteilung bei Clairfield, press@clairfield.com, www.clairfield.com