Uniphore, eines der größten KI-nativen Unternehmen, hat X-Stream vorgestellt, eine bahnbrechende Plattformfunktion, die die Umwandlung strukturierter und unstrukturierter multimodaler Daten in domänenspezifisches Wissen im gesamten Unternehmen industrialisiert. X-Stream ermöglicht "Knowledge-as-a-Service" und vereint leistungsstarke Tools, Konnektoren und Steuerelemente, mit denen Unternehmen ihre eigenen KI-Anwendungen erstellen und ihre Geschäftsergebnisse beeinflussen können.

Als wesentliche Schicht in Uniphores X-Plattform wird X-Stream Unternehmen dabei helfen, der KI-Souveränität einen Schritt näher zu kommen. Es ist die neueste in einer Reihe von Produktankündigungen des Unternehmens, die darauf abzielen, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Daten aus verschiedenen Quellen wie Content-Management, CRM, Data Warehouses und Geschäftsanwendungen zu nutzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben.

"Da die KI-Einführung in Unternehmen immer schneller voranschreitet, hat die Nutzung ihres Potenzials für skalierbare Lösungen für CIOs höchste Priorität", so Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. "Mit X-Stream bietet Uniphore den größten Unternehmen der Welt ein umfassendes Toolkit, um Daten in Wissen umzuwandeln und das volle Potenzial der KI innerhalb des sich entwickelnden Tech-Stacks zu erschließen."

X-Stream kommt zu einem günstigen Zeitpunkt im globalen Wettlauf um die Einführung von KI. Die Transformation von Wissen für generative KI-Anwendungen ist ein kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess, der für Unternehmen zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten dauern kann. Gartner schätzt, dass bis 2025 30 der generativen KI-Projekte nach dem Proof of Concept aufgrund schlechter Datenqualität, unzureichender Risikokontrollen oder steigender Kosten abgebrochen werden.

X-Stream begegnet diesen Herausforderungen, indem es Unternehmen die Möglichkeit bietet, Wissensquellen zu integrieren und sie für KI-Anwendungen zu erweitern und zu transformieren. Mit fortschrittlichen RAG-Funktionen (Retrieval-Augmented Generation), Wissensgraphen im Unternehmensmaßstab und Zugriff auf die Bibliothek mit fein abgestimmten Modellen von Uniphore können Unternehmen KI-fähiges Wissen nutzen, um präzise Antworten und Erkenntnisse zu liefern.

Transparenz und Zuverlässigkeit sind entscheidend, um das Vertrauen von Unternehmen in generative KI-Anwendungen zu stärken. Um dies zu gewährleisten, optimiert X-Stream die Beweisführung mit Funktionen wie Faktizität, Chunk-Attribution, Relevanz und Halluzinationserkennung, um die Genauigkeit der Ergebnisse sicherzustellen und Verzerrungen zu minimieren. Darüber hinaus ist X-Stream auf Sicherheit, Leitplanken und Flexibilität ausgelegt und verfügt über modulare API-Integrationen, konfigurierbare Leitplanken und robuste Zugriffskontrollen, um eine strenge Governance und Compliance zu gewährleisten. X-Stream unterstützt bereits einige der KI-Anwendungen von Uniphore mit kognitiven Suchfunktionen sowie domänenspezifischen KI-Modellen in allen Unternehmensfunktionen.

Wenn Sie mehr über X-Stream erfahren möchten, besuchen Sie Uniphore auf dem Gartner IT Symposium vom 21. bis 24. Oktober am Stand Nr. 1047.

Weitere Informationen zu den Produkten von Uniphore finden Sie auf der Website. Um über die neuesten Kommentare auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie unserem Blog oder treten Sie mit uns auf LinkedIn, X, Facebook oder Instagram in Kontakt.

Über Uniphore

Uniphore ist ein führendes B2B-KI-Unternehmen mit jahrzehntelangem, nachweislichem Erfolg. Wir sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten. Wir treiben die KI-Transformation voran, die in verschiedenen Branchen und bei den größten globalen Einsätzen echte geschäftliche Auswirkungen hat. Unsere multimodale KI- und Datenplattform ist das Herzstück dieser Transformation und ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten schnell einzusetzen. Mit unserem KI-Maschinenraum können Organisationen ihre Daten nutzen und skalierbare, domänenspezifische KI-Modelle erstellen, um Unternehmenswissen zu demokratisieren und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit, Souveränität und schneller Wertschöpfung. Heute unterstützt die Technologie von Uniphore über 750.000 Endbenutzer in 1.600 Unternehmen in 20 Ländern. Entdecken Sie die unübertroffenen Fähigkeiten von Uniphore weil es keine vergleichbare KI gibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240919820095/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an: pr@uniphore.com