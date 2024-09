Sammeln Sie auf der TwitchCon Pins in limitierter Auflage und helfen Sie uns, bis zu 10.000 USD für AbleGamers zu sammeln

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, freut sich, seine Zusammenarbeit mit AbleGamers für eine wirkungsvolle Wohltätigkeitskampagne auf der TwitchCon 2024 bekannt zu geben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Mission von AbleGamers, die Zugänglichkeit von Spielen für Menschen mit Behinderungen durch eine interaktive und sinnvolle Aktivierung zu verbessern, weiter voranzutreiben.

Teilnehmer, die den Xsolla-Stand (Stand 1515-SW) auf der TwitchCon besuchen, haben die exklusive Möglichkeit, einen von zwei speziell entworfenen Wohltätigkeitsansteckern (Pins) zu erhalten. Mit der Veröffentlichung eines Fotos ihres Pins auf ihren sozialen Kanälen auf Instagram, Facebook oder Twitter unter Verwendung der Hashtags LightstreamAble und XsollaAble helfen die Teilnehmer, Spenden für AbleGamers zu sammeln. Für jeden qualifizierten Social-Media-Beitrag spenden Xsolla und seine Partner 5 USD an AbleGamers, bis zu einem Betrag von 10.000 USD. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, fügen Sie Hashtags hinzu: TwitchCon BongoCat Lightstream Xsolla SoEveryoneCanGame.

"Wir freuen uns sehr, mit AbleGamers auf der TwitchCon 2024 zusammenzuarbeiten, um ihre Mission zu unterstützen, Gaming für alle zugänglicher zu machen. Durch den Besuch unseres Standes und das Teilen ihrer Erfahrungen online sammeln die Teilnehmer ein einzigartiges Erinnerungsstück von Xsolla und Lightstream und leisten einen direkten Beitrag zur Gaming-Gemeinschaft. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, die Gaming-Gemeinschaft mit einer Sache zu verbinden, die Inklusion und Selbstbestimmung fördert", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla.

Es werden 2.000 Pins verteilt 1.000 mit dem ikonischen Xsolla-Katzen-Design und 1.000, die gemeinsam mit Lightstream entworfen wurden. Diese limitierten Pins sind nur am Xsolla-Stand erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Wie Ihre Teilnahme einen Unterschied macht:

Peer-Counseling: AbleGamers bietet eine individuelle Beratung an, um die Bedürfnisse der Spieler zu ermitteln und optimale Lösungen für inklusives Gaming bereitzustellen

AbleGamers bietet eine individuelle Beratung an, um die Bedürfnisse der Spieler zu ermitteln und optimale Lösungen für inklusives Gaming bereitzustellen Technische Forschung: Die Organisation unterstützt die Entwicklung von unterstützenden Technologien, die Barrieren für Gamer mit Behinderungen beseitigen

Die Organisation unterstützt die Entwicklung von unterstützenden Technologien, die Barrieren für Gamer mit Behinderungen beseitigen Gemeinschaft und Inklusion: AbleGamers bekämpft soziale Isolation, indem es Möglichkeiten für Kameradschaft und lebenslange Freundschaften innerhalb der Gaming-Gemeinschaft fördert

Wenn Sie an dieser Kampagne teilnehmen, erhalten Sie einen einzigartigen Pin und helfen dabei, wichtige Ressourcen und Unterstützung für Gamer mit Behinderungen zu finanzieren.

Mehr erfahren:

Weitere Informationen über die Kampagne und wie Sie sich beteiligen können, finden Sie unter: https://x.la/charity/ablegamers

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen zu Xsolla finden Sie unter xsolla.com

Über Lightstream

Lightstream ermöglicht es Streamern, ihre Inhalte mit leicht zugänglichen, cloudbasierten Übertragungslösungen zu verbessern. Sie haben API.stream eingeführt, um es jedem Entwickler oder Produktteam zu ermöglichen, neue Live-Video-Workflows auf der Grundlage der globalen Cloud-Video-Architektur von Lightstream zu erstellen. Lightstream wurde für Gamer und Content-Ersteller entwickelt und ist die perfekte Streaming-Lösung für Konsolenspieler, Talkshows und Podcaster, IRL-Streamer und mehr.

Weitere Informationen zu Lightstream finden Sie unter golightstream.com

Über XPN

Das Xsolla Partner Network (XPN) ist eine umfassende Plattform der nächsten Generation für Content-Ersteller, mit der sie durch Kampagnen mit Umsatzbeteiligung Geld verdienen, ihr Publikum vergrößern und sich mit Verlegern und Marken in Verbindung setzen können. Zu den erstklassigen, innovativen Funktionen von XPN gehören benutzerdefinierte Landing Pages, detaillierte Datenanalysen und fortschrittliche Streaming-Tools wie Chatbots und Cloud-basierte Overlays.

Weitere Informationen über das Xsolla Partner Network finden Sie unter x.la/xpn

Über AbleGamers

AbleGamers arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen, darunter Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, um mehr Menschen mit Behinderungen zu erreichen und ihnen einen Ort in ihrer Nähe zu bieten, an dem sie bei den ersten Schritten in die Welt des Gamings unterstützt werden. Partnerorganisationen werden von AbleGamers durch fortlaufende Unterstützung und Schulung der Mitarbeiter unterstützt. AbleGamers unterstützt auch AT-Programme auf Bundesstaatsebene, die Menschen mit Behinderungen in den violett hervorgehobenen Bundesstaaten unterstützen.

Weitere Informationen über AbleGamers finden Sie unter ablegamers.org

