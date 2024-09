Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Hautpflege und Kosmetik, ist stolz darauf, seine Expansion nach Kirgisistan bekannt zu geben, was einen bedeutenden Meilenstein in seiner laufenden internationalen Wachstumsstrategie darstellt. Diese spannende Entwicklung unterstreicht das Engagement von Mary Kay, Frauen zu stärken und weltweit innovative, hochwertige Hautpflege- und Schönheitsprodukte anzubieten.

Der Markt für Schönheits- und Körperpflegeprodukte verzeichnet international ein robustes Wachstum, wobei sich das Verkaufsvolumen in diesen Kategorien in den letzten Jahren fast verdoppelt hat. Der Schönheitsmarkt wird bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von etwa 580 Mrd. USD erreichen und jährlich um voraussichtlich 6 wachsen.1 Der Direktvertriebsmarkt wird bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von 286,7 Mrd. USD erreichen2. Dieses phänomenale Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr Menschen dem Unternehmertum zuwenden und nach flexiblen und lohnenden Geschäftsmöglichkeiten suchen. Mary Kay hat diesen Aufwärtstrend erkannt und ist strategisch nach Kirgisistan expandiert, um die steigende Nachfrage nach hochwertigen Schönheitsprodukten und unternehmerischen Möglichkeiten zu decken.

"Ich bin zuversichtlich, dass unsere Expansion nach Kirgisistan unzählige Frauen dazu inspirieren wird, die transformative Kraft der preisgekrönten Produkte von Mary Kay zu entdecken und unsere Position als weltweit führende Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik zu stärken"3, sagte Tara Eustace, Präsidentin der Region Europa von Mary Kay. "Mary Kay Ash sagte oft, dass wir weit mehr tun, als nur Kosmetik zu verkaufen wir verändern Leben Diese Überzeugung steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und ich freue mich darauf, mitzuerleben, welch unglaublichen Einfluss wir auf die Frauen in Kirgisistan haben werden."

Die Geschäfte von Mary Kay Kirgisistan werden von den Büros von Mary Kay Kasachstan in Almaty aus geleitet, um eine nahtlose Integration und Unterstützung für den neuen Markt zu gewährleisten. Konstantin Kulinitch, General Manager von Mary Kay Kasachstan, teilte seine Begeisterung: "Wir freuen uns, unsere Geschäftstätigkeit auf Kirgisistan auszuweiten, wo wir ein enormes Wachstumspotenzial sehen. Unser Team in Almaty ist bestrebt, unseren unabhängigen Schönheitsberaterinnen in Kirgisistan die bestmögliche Unterstützung zu bieten, ihnen beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen zu helfen und ihre Träume zu verwirklichen."

Um diese bedeutende Expansion zu feiern, veranstaltete Mary Kay eine Reihe von Events in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, bei denen die Verbraucher die renommierten Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik und Düfte der Marke kennenlernen konnten. Diese Veranstaltungen hoben auch die einzigartige Geschäftschance hervor, die Mary Kay bietet, und ermutigten Einzelpersonen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Die Expansion von Mary Kay nach Kirgisistan ist ein weiterer Schritt in der Mission des Unternehmens, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern, indem es erstklassige Schönheitsprodukte und einzigartige Geschäftsmöglichkeiten anbietet.

Weitere Informationen über die globalen Aktivitäten, die Führung, die Mission und das Engagement von Mary Kay zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen finden Sie unter www.marykayglobal.com.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter).

