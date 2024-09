Die Aktien von Home Depot verzeichneten in den letzten drei Monaten einen Anstieg von 9,0%, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 10,6% liegt. Das Unternehmen profitiert von seinem "One Home Depot"-Plan, der auf die Erweiterung der Lieferketten, Technologie und Verbesserung des digitalen Erlebnisses abzielt. Die vernetzte Einzelhandelsstrategie und die starke technologische Infrastruktur haben in den letzten Quartalen den Webverkehr kontinuierlich gesteigert. Zudem treibt Home Depot Investitionen voran, um ein Pro-Ökosystem aufzubauen.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz positiver Entwicklungen sieht sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert. Höhere Zinssätze und makroökonomische Unsicherheiten dämpfen die Verbrauchernachfrage im Bereich Heimwerken. Obwohl Home Depot die Umsatz- und Gewinnprognosen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 übertraf, ging der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich zurück. Inflationärer Druck, einschließlich steigender Holzpreise, beeinträchtigt weiterhin die finanzielle Leistung des Unternehmens.

