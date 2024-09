Die K+S-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 1,6 Prozent auf 11,20 Euro, wobei das Tageshoch bei 11,29 Euro lag. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz der Tatsache, dass die Aktie noch weit von ihrem 52-Wochen-Hoch von 18,06 Euro entfernt ist, das am 21. September 2023 erreicht wurde. Der Handelsvolumen belief sich auf 372.339 Stück, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,114 Euro pro Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 0,700 Euro im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,32 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Trotz eines Verlustes von 0,03 Euro je Aktie im letzten Quartal konnte K+S seinen Umsatz um 5,81 Prozent auf 873,80 Millionen Euro steigern. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 14. November 2024 erwartet.

