HarbourVest Partners, der globale Spezialist für Private-Markets-Investitionen, gab heute die Ernennung von Tjalling (TJ) Halbertsma zum Managing Director und Head of EMEA Investor Relations bekannt.

"Wir heißen TJ sehr herzlich bei HarbourVest willkommen", so John Toomey, Managing Director bei HarbourVest Partners. "Unser EMEA-Geschäft setzt seinen Wachstumskurs fort, da wir in neue Regionen und Kundensegmente expandieren. Die tief reichende Erfahrung von TJ auf dem europäischen Markt wird unserem Unternehmen helfen, dieses Wachstum beizubehalten und auch künftig unseren Kunden in der gesamten Region einen herausragenden Service zu bieten."

TJ bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und umfangreiche Führungspraxis auf dem europäischen Markt mit zuletzt als Head of Private Markets Distribution in Europa für Morgan Stanley. Zuvor trug er Verantwortung in leitenden Positionen bei Eaton Vance, wo er als Head of Global Distribution tätig war, und bei Nuveen Investments, wo er die Position des Head of EMEA innehatte.

TJ besuchte die Nyenrode Business University in den Niederlanden, wo er seinen Bachelor und Master of Science in Betriebswirtschaft erwarb. Außerdem nahm er am Corporate Finance Programm der London Business School teil.

ÜBER HARBOURVEST

HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Private-Markets-Unternehmen mit mehr als 42 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von über 127 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2024). Unsere integrierte Plattform bietet Zugang zu globalen Primärfonds, Sekundärtransaktionen, direkten Co-Investitionen, Immobilien und Infrastruktur sowie Privatkrediten. Unsere Stärken decken unterschiedliche Strategien ab, die von unserem Team aus mehr als 1.200 Beschäftigten darunter mehr als 230 Investmentexperten in Asien, Europa und Amerika angewandt werden. Über unsere Private-Markets-Plattform hat unser Team mehr als 59 Milliarden US-Dollar in neu gegründete Fonds investiert, Sekundärkäufe im Wert von über 55 Milliarden US-Dollar getätigt und über 40 Milliarden US-Dollar in direkt operierende Unternehmen investiert. Wir schließen strategische Partnerschaften und planen innovative Angebote, um unseren Kunden Zugang, Erkenntnisse und globale Gelegenheiten zu bieten.

HarbourVest Partners, LLC ist ein registrierter Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940. Die Informationen auf dieser Website richten sich ausschließlich an Firmen und Unternehmen, die privates Beteiligungskapital suchen, und umfassen allgemeine Angaben zu unseren Dienstleistungen und unserer Philosophie. Das Material auf dieser Website dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Anlageprodukten oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar, noch ist es als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung zu verstehen. Sofern nicht anders angegeben, gelten die auf dieser Website verfügbaren Informationen nur zum dort angegebenen Datum und werden weder aktualisiert noch anderweitig überarbeitet, um zu einem späteren Zeitpunkt verfügbare Informationen zu berücksichtigen. HarbourVest ist nicht verpflichtet, die auf dieser Website enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Darüber hinaus bietet das Material auf dieser Website keine Gewähr dafür, dass die darin beschriebenen Lösungen für jede Person geeignet oder angemessen sind. HarbourVest übernimmt keine Haftung für diese Informationen.

Contacts:

Andrew Hopkins

+1 617-348-8372

AHopkins@Harbourvest.com