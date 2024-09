Die Super Micro Computer-Aktie erfährt trotz jüngster Turbulenzen eine positive Bewertung durch Analysten. Die Investmentbank Needham sieht das Unternehmen als bedeutenden Profiteur des KI-Infrastruktur-Booms und prognostiziert ein beeindruckendes jährliches Umsatzwachstum von über 55 Prozent bis 2026. Trotz Vorwürfen des Leerverkäufers Hindenburg Research und verschobener Jahresberichtsveröffentlichung bleibt Needham optimistisch und vergibt ein Kursziel von 600 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 37 Prozent entspricht.

Volatile Kursentwicklung hält an

Die Super Micro Computer-Aktie zeigt weiterhin starke Schwankungen an der NASDAQ. Nach einem turbulenten Handelstag schloss sie zuletzt mit einem Plus von 2,34 Prozent bei 447,09 US-Dollar. Trotz eines Kursrückgangs von 52 Prozent in den letzten drei Monaten verzeichnen Anleger seit Jahresbeginn immer noch einen Gewinn von über 53 Prozent. Experten sehen die jüngsten Risiken bereits im aktuellen Aktienkurs eingepreist und betrachten Super Micro weiterhin als attraktive Investitionsmöglichkeit im wachsenden KI-Markt.

Anzeige

Die neusten Super Micro Computer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Super Micro Computer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...