DJ Chinas Notenbank hält LPR-Referenzzins überraschend stabil

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Nach der Zinssenkung der Federal Reserve war eine Senkung erwartet worden.

Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,35 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,85 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Die wirtschaftliche Aktivität in China hat sich im August abgeschwächt, was die Erwartungen an eine weitere Lockerung geschürt hatte. "Für mich war es eine Überraschung, ich habe erwartet, dass die PBoC der Fed folgt und die Loan Prime Rate um 10 Basispunkte senkt", sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

September 20, 2024 00:08 ET (04:08 GMT)

