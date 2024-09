© Foto: Adyen



Für UBS-Analyst Justin Forsythe ist der niederländische Zahlungsdienstleister bestens positioniert, um vom starken Wachstum bei softwaregestützten Zahlungen in Europa zu profitieren.Forsythe bestätigt das Kursziel von 1.700 Euro je Aktie und bekräftigt seine Kaufempfehlung. Adyen werde aktuell mit dem 44-fachen des geschätzten Gewinns für 2025 bewertet, was angesichts des hohen Wachstumspotenzials gerechtfertigt sei. Zudem verfüge das Unternehmen über rund 5 Milliarden Euro an Barmitteln, was eine solide Grundlage für weiteres Wachstum darstellt. In einem Report der Schweizer Großbank betont Forsythe, dass sich der Markt für softwarebasierte Zahlungslösungen in Europa noch in einer frühen …