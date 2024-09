Das Instrument XG2 AU000000SCL8 SCHROLE GROUP LIMITED EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.09.2024The instrument XG2 AU000000SCL8 SCHROLE GROUP LIMITED EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.09.2024 and ex capital adjustment on 23.09.2024Das Instrument WBJ AU000000WEB7 WEBJET LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.09.2024The instrument WBJ AU000000WEB7 WEBJET LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.09.2024 and ex capital adjustment on 23.09.2024Das Instrument 0T2 US68232V8019 TRAWS PHARMA INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.09.2024The instrument 0T2 US68232V8019 TRAWS PHARMA INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.09.2024 and ex capital adjustment on 23.09.2024Das Instrument 6KN GB00B3NCXX73 IQGEO GROUP PLC LS-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.09.2024The instrument 6KN GB00B3NCXX73 IQGEO GROUP PLC LS-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.09.2024 and ex capital adjustment on 23.09.2024Das Instrument 1DB IT0001044996 DOVALUE S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 23.09.2024The instrument 1DB IT0001044996 DOVALUE S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.09.2024 and ex capital adjustment on 23.09.2024Das Instrument N37 AU000000NTD0 NTAW HOLDINGS LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.09.2024The instrument N37 AU000000NTD0 NTAW HOLDINGS LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.09.2024